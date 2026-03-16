A dögös kanadai teniszező, Eugenie Bouchard 2025 nyarán jelentette be, hogy végleg felhagy a profi tenisszel. A 32 éves szépség 2013-ban robbant be a köztudatba, majd egy évvel később megszerezte az egyetlen WTA-tornagyőzelmét egyéniben. Bouchard ugyanebben az esztendőben elődöntős volt az Australian Openen és a Roland Garroson, valamint fináléig jutott Wimbledonban.

A szexi kanadai teniszező tavaly vonult vissza

Fotó: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A csinos kanadai teniszező kommentátorként folytatja?

A világranglistán az 5. pozíció volt a legjobb helyezése Bouchard-nak, aki ugyan nemrég lezárta 16 éves teniszkarrierjét, ám nem szeretne eltávolodni kedvenc sportágától.

A kanadai játékos a teniszütőt mikrofonra és fejhallgatóra cserélte,

ugyanis az Indian Wells-i tenisztornán kommentátorként tevékenykedik.

2,3 milliós követőtáborát ezzel lenyűgözte Bouchard, rajongói közül sokan méltatták, mondván, nagyon imádják hallgatni őt.

Természetesen nem csupán hallgatni, hanem nézni is szeretik a csinos sportolónőt a közösségi médiában, hiszen a szőke bombázó gyakran tölt fel az oldalára bikinis fotókat magáról.