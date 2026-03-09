A 28 éves influenszer, Therese Gudmundsen már több mint 331 ezer követőt gyűjtött össze a közösségi oldalán, ahol rendszeresen oszt meg képeket magáról – legtöbbször a Manchester United színeiben.

A Manchester United szexi szurkolónője, Therese Gudmundsen

Fotó: instagram.com/thereseutd/

Therese Gudmundsen világhírű lett?

Legfrissebb posztja azonban kivételnek számít: ezúttal nem a megszokott mezben látható, hanem egy feltűnő bikiniben pózol a vietnámi tengerparton.

Gudmundsen jelenleg a vietnami utazását élvezi, és a festői Da Nang Beach homokos partjáról jelentkezett be. A fotó gyorsan nagy figyelmet kapott: néhány óra alatt közel hétezer lájkot gyűjtött, a kommentek pedig elárasztották a posztot.

A rajongók nem fukarkodtak a dicséretekkel. Egyikük például azt írta:

Azok a magával ragadó szemek.”

Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „Isteni.” Mások egyszerűen csak annyit írtak: „Gyönyörű vagy”, illetve „Elképesztően szép a tekinteted”.

A norvég influenszer az utóbbi időben sokat utazik: februárban még Sri Lanka-ról posztolt képeket követőinek. Érdekesség, hogy a közösségi médiás karrierje mellett eredetileg ápolónőként dolgozik, ám az Instagramon és a TikTokon elért népszerűsége új lehetőségeket is megnyitott előtte.

Mindeközben kedvenc csapata, a Manchester United a pályán is fontos időszak előtt áll. A „Vörös Ördögök” vasárnap a Aston Villa ellen lépnek pályára, és jelenleg csupán a gólkülönbség választja el a két együttest a tabella harmadik és negyedik helyén. A hajrá rendkívül kiélezett, hiszen a Chelsea és a Liverpool mindössze három ponttal van lemaradva, miközben már csak kilenc forduló maradt a szezonból a Premier League-ben.

