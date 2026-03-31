Minden idők egyik legsikeresebb golfozója a floridai Jupiter Islanden szenvedett autóbalesetet, miután egy előzési kísérlet során felborult a gépjárműjével. Tiger Woods ittas állapot jeleit mutatta, ezért vették őrizetbe, azonban az alkoholszonda negatív eredményt adott, de John Budensiek, a Martin megyei seriff szerint a golfsztár megtagadta a vizeletminta leadását.

Tiger Woods ittasan okozott balesetet

Tiger Woods ittasan vezetett?

Donna Rotunno jogi szakértő szerint az 50 éves sportoló ügyében nem lehet bizonyítani az ittas állapotot, azonban a vizeletminta leadásának megtagadása még komoly következményekkel járhat, ráadásul nem ez volt az első alkalom, amikor ittas vezetés miatt vették őrizetbe.

„Ami Tiger esetében érdekes, az az, hogy soha nem fogják tudni bizonyítani, hogy ittas állapotban vezetett, mert a szondázás eredménye negatív volt, és nincs kémiai vizsgálatuk. Nyilvánvaló, hogy lehet autóbalesetet okozni józan állapotban is. A vizeletminta leadásának megtagadása miatt azonban bajba kerülhet.

Mivel az első ittas vezetéses ügye több mint öt éve volt, nem hiszem, hogy szigorított büntetést kapna, hiszen azóta kilenc év telt el, de biztosan figyelembe fogják venni azt a tényt, hogy van előélete ezen a téren,

és szerintem ez befolyásolni fogja a neki szánt büntetés mértékét” – állította az ügyész.

Photos show Tiger Woods' car flipped over in Florida after a crash on Friday. pic.twitter.com/DxeILRlcg3 — Fox News (@FoxNews) March 28, 2026

Tiger Woods még nagy bajba kerülhet

A Fox News Digital megkérdezte Rotunnót, hogy a rendőrség megpróbálja-e rávenni Woodst, hogy vállaljon felelősséget tetteiért, tekintettel a bűnügyi előéletére. A közlekedési baleset, amelyet okozott, sokkal súlyosabb is lehetett volna.

„Ha másnak is baja esett volna, akkor biztosan számon kérték volna tőle.

Gondoljunk csak bele, milyen polgári perekkel kellene szembenéznie. Teljesen biztos vagyok benne, hogy ezt figyelembe fogják venni, hiszen az autó felborult.

Szerencséje, hogy nem sérült meg újra” – tette hozzá a jogi szakértő.

Nem ez volt Woods első autóbalesete, 2017-ben egyszer már letartóztatták ittas vezetés vádjával, 2021-ben pedig súlyos sérülést is szenvedett, amikor Los Angelesben ütközött. Akkor kis híján amputálni kellett a lábát, és közel másfél évig nem tudott golfozni versenyszerűen.