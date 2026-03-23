Tóth Alex meglátogatta korábbi klubját, a Ferencvárost. A Premier League-ben szereplő Bournemouth légiósa már szombaton hazautazott Magyarországra, mivel természetesen ő is meghívót kapott Marco Rossitól a magyar válogatottba, amely Szlovénia, majd Görögország ellen játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában március végén.

Tóth Alex a Fradi Kisvárda elleni idegenbeli bajnokija előtt járt a Népligetben, hogy meglátogassa korábbi csapattársait a szombati edzésen. Természetesen Robbie Keane-nel is találkozott, és megkapta a klub limitált kiadású március 15-i ünnepi mezét, rajta korábbi ferencvárosi mezszámával, a 64-essel.

Mivel cukkolta Robbie Keane Tóth Alexet?

Tóth azonnal lepacsizott korábbi edzőjével, aki azonnal észrevette a játékoson feltűnő Gucci pulóverét, és nem is hagyta szó nélkül.

„Nézzenek oda, lett egy kis pénzed, és máris Guccit veszel? Megváltoztál”

– vette észre a Bors, mit mondott nagy mosollyal az arcán a Fradi edzője, aki baráti gesztusként néhányszor tarkón veregette korábbi futballistáját.

Szoboszlai Dominikhez hasonlóan Tóth Alex is kedveli az olasz luxusmárkát,

az általa viselt pulóver pedig nem is egy olcsó darab. Az említett Gucci-felsőt mintegy 450 ezer forintért lehet megvásárolni.