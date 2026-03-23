A Bournemouth magyar válogatott középpályása újra találkozott korábbi edzőjével, Robbie Keane-nel. Az ír szakember szívélyesen üdvözölte egykori játékosát, Tóth Alexet, akinek az öltözékét látva egy csípős megjegyzést is eleresztett.

Tóth Alex meglátogatta korábbi klubját, a Ferencvárost. A Premier League-ben szereplő Bournemouth légiósa már szombaton hazautazott Magyarországra, mivel természetesen ő is meghívót kapott Marco Rossitól a magyar válogatottba, amely Szlovénia, majd Görögország ellen játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában március végén.

Tóth Alex visszatért a Ferencvároshoz
Fotó: Bournemouth/Facebook

Tóth Alex a Fradi Kisvárda elleni idegenbeli bajnokija előtt járt a Népligetben, hogy meglátogassa korábbi csapattársait a szombati edzésen. Természetesen Robbie Keane-nel is találkozott, és megkapta a klub limitált kiadású március 15-i ünnepi mezét, rajta korábbi ferencvárosi mezszámával, a 64-essel.

Mivel cukkolta Robbie Keane Tóth Alexet?

Tóth azonnal lepacsizott korábbi edzőjével, aki azonnal észrevette a játékoson feltűnő Gucci pulóverét, és nem is hagyta szó nélkül. 

„Nézzenek oda, lett egy kis pénzed, és máris Guccit veszel? Megváltoztál” 

– vette észre a Bors, mit mondott nagy mosollyal az arcán a Fradi edzője, aki baráti gesztusként néhányszor tarkón veregette korábbi futballistáját.

@fradimedia Tóth Alex ellátogatott a Népligetbe💚 #fyp #tothalex #fy #football #keane ♬ GOZALO (Super Slowed) - Ariis

Szoboszlai Dominikhez hasonlóan Tóth Alex is kedveli az olasz luxusmárkát, 

az általa viselt pulóver pedig nem is egy olcsó darab. Az említett Gucci-felsőt mintegy 450 ezer forintért lehet megvásárolni.

