A nemzeti csapat ugyan nehézkesen kezdte az összecsapást, végül 1–0-s győzelmet aratott Szlovénia ellen a Puskás Aréna stadionban. A kezdőcsapatban helyet kapott a 20 éves Tóth Alex is, akit a szövetségi kapitány, Marco Rossi a 63. percben lecserélt.

Magyar Mira, a futballista Tóth Alex kedvese

Fotó: instagram.com/_miramagyar/

Tóth Alex szerelme ellopta a show-t?

A Premier League-ben szereplő Bournemouth magyar középpályása ugyanakkor stabil teljesítményt nyújtott, több fontos szerelést is bemutatott a találkozó során.

A mérkőzés egyik legnagyobb figyelmet kiváltó szereplője azonban nem a pályán, hanem a lelátón tűnt fel – szúrta ki a Bors.

Tóth Alex barátnője, Mira a VIP-páholyból követte az eseményeket, és megjelenésével azonnal kitűnt a közönség soraiból. A fiatal nő az Instagram-sztorijában is megosztott pillanatokat az estéről, ahol büszkén szurkolt párjának.

A találkozó után a pár közös fotót is közzétett a közösségi médiában, amelyen Mira egy szív emojival is kifejezte érzelmeit. A poszt gyorsan nagy figyelmet kapott a szurkolók körében.

Íme, a szerelmesek híressé vált fotója

A válogatott számára nincs sok pihenő: Szoboszlai Dominikék legközelebb Görögország ellen lépnek pályára kedden este 19 órakor, ismét a Puskás Arénában. A jelek szerint a lelátón ezúttal is ott lesz Mira, hogy a helyszínen buzdítsa Tóth Alexet.