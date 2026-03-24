Udvardy Panna őszintén mesélt arról, milyen megterhelő a profi teniszezők élete, ugyanakkor hangsúlyozta, mennyire fontos számára, hogy legyen egy olyan tér, ahol önmaga lehet.

Mit keres Udvardy Panna az OnlyFansen?

Bejegyzésében így fogalmazott:

A teniszezőként élet intenzív és megterhelő, de nagyon sokat jelent számomra, hogy van egy hely, ahol teljes mértékben önmagam lehetek. Izgatott vagyok, hogy még szorosabb kapcsolatot alakíthatok ki azokkal, akik a pályán és azon kívül is támogatják az utamat. Találkozunk az OnlyFansen.”

A bejegyzés legnagyobb visszhangot kiváltó része természetesen az, hogy a játékos az OnlyFans platformon jelenik meg, ahol elsősorban felnőtteknek szóló tartalmak érhetőek el.

Ez a lépés manapság egyre több sportoló és közszereplő részéről figyelhető meg. Udvardy Panna döntése valószínűleg megosztja majd a közvéleményt, de az biztos, hogy új fejezetet nyit az életében.