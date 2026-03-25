Ez ám a szenzáció! Úgy tűnik, nemcsak a pályán, hanem a magánéletében is újra formába lendült Viktor Gyökeres. Az Arsenal magyar származású támadója kapcsán ugyanis egyre több jel utal arra, hogy ismét összejött korábbi barátnőjével, Ines Aguiarral.

A svéd csatár, Viktor Gyökeres a nyári átigazolási időszakban költözött Portugáliából Londonba, és a váltás előtt szakított a modellel.

A portugál színésznő, Ines Aguiar újra egy párt alkothat Viktor Gyökeressel
Újra együtt van a szupermodellel Viktor Gyökeres?

Akkoriban úgy vélték, hogy a döntés tudatos volt: Gyökeres le akarta zárni lisszaboni életének egy fontos fejezetét, miután egy évet töltött ott párjával. Kapcsolatuk 2024-ben kezdődött, nem sokkal azután, hogy a játékos a Sporting csapatához szerződött a Coventry City együttesétől, ám a következő nagy átigazolás előtt különváltak útjaik.

Most azonban minden jel arra utal, hogy újra közel kerültek egymáshoz. Aguiar egy friss Instagram-posztjában „egy nagyon közeli múltból” származó képeket osztott meg, amelyek között egy videó is szerepelt a Field Mill Stadion lelátójáról. Ez különösen beszédes, hiszen az Arsenal nemrég ott lépett pályára a Mansfield Town ellen az FA-kupa-meccsen.

Bár Gyökeres azon a mérkőzésen nem kapott lehetőséget, Aguiar mégis a helyszínen volt. A fotókon a jellegzetes kék-sárga székek előtt pózol, vastag fekete kabátban és sapkában – aligha véletlenül. A rajongók gyorsan összerakták a képet, főleg miután a csatár lájkolta is a bejegyzést.

A közben egyre jobban megy neki a játék a pályán is: a lassabb angliai kezdés után január eleje óta 18 meccsen kilenc gólt és két gólpasszt jegyzett, így ismét fontos láncszemmé vált az Arsenal támadójátékában. A szurkolók korábban még azt énekelték róla, hogy „eldobta a barátnőjét a piros-fehér mezért”, most viszont lehet, hogy új rigmust kell kitalálniuk. A hírek szerint ugyanis Aguiar próbálta rábeszélni, hogy maradjon még egy szezont Portugáliában, de végül a támadó az Arsenal mellett döntött.

Miközben az Arsenal még több trófeáért is versenyben van a szezon hajrájában, Gyökeres számára úgy fest, a futball mellett a szerelemben is jól alakulnak a dolgok.

