A négygyermekes családapa, Wayne Rooney – aki feleségével, Coleen Rooney-val él házasságban – a Manchesterben rendezett díjátadó előtti partin tűnt fel.

Nagyon úgy tűnik, hogy Wayne Rooney soha nem javul meg

Wayne Rooney neve újra a címlapokra került

A hotel bárja tele volt ismert arcokkal a szombat esti Brit Awards-gála előtt,

Rooney pedig a beszámolók szerint az éjszaka előrehaladtával két rejtélyes nő társaságában töltötte az időt.

Egy jelenlévő szerint többen is meglepődtek, amikor észrevették a korábbi csatárt.

Az emberek azt kérdezgették: vajon mit szólna ehhez Coleen? Őt sehol sem látták”

– idézte a The Sun a szemtanút, aki hozzátette: Rooney láthatóan sokat ivott, „úgy tűnt, felöntött a garatra”.

A beszámolók szerint az egykori támadó hajnali fél kettő körül a mosdóból kilépve nehezen boldogult a nadrágjával.

Nem igazán sikerült begombolnia. Egy pillanatra majdnem a földre csúszott, de végül megmentette a helyzetet”

– mondta egy másik szemtanú. Állítólag ezt követően is többször igazgatnia kellett ruháját.

Rooney ezt követően még közel két órán át beszélgetett a két nővel és további italokat fogyasztott. A jelenlévők szerint jókedvű volt, viccelődött, nevetgélt. Végül hajnali 3:25 körül távozott a helyszínről: külön autóval ment el, a nő pedig néhány perccel később taxiba szállt.

Az este folyamán Rooney más ismert szereplőkkel is együtt bulizott, köztük az I’m A Celebrity sztárjával, Shona McGarty-val és a rapper Aitch-csel. McGarty az Instagramon közös fotót is megosztott a futballistával „Csak egy kis Brit előtti buli” felirattal. Érdekesség, hogy a színésznő korábban egy műsorban szerepelt együtt Coleen Rooney-val.

A jelenet különösen annak fényében keltett feltűnést, hogy Rooney az elmúlt években nyíltan beszélt alkoholproblémáiról. Tavaly érzelmesen vallott arról, hogy felesége támogatása nélkül „már nem is élne”. „Ő tart a helyes úton. Szükségem volt rá, hogy menedzseljen” – fogalmazott korábban.

A Manchester United történetének legeredményesebb gólszerzője – aki jelenleg a Match of the Day szakértőjeként dolgozik a BBC-nél – pályafutása során több botrányba is keveredett. Korábban elismerte, hogy házassága előtt prostituáltakat vett igénybe, 2017-ben pedig ittas vezetés miatt tartóztatták le, amiért eltiltást is kapott.