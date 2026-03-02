Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mit csinál Zelenszkij a NATO fegyvereivel – erre nem gondolt!

Meglesz vajon?

Riadót fújt Kijev: nyoma veszett Zelenszkijnek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb kínos jelenetekről számolt be a brit bulvársajtó. A Manchester United korábbi angol válogatott csatára, Wayne Rooney a Brit Awards előestéjén egy elegáns manchesteri hotelben mulatott hajnalig, ahol szemtanúk szerint „nem volt a legjobb állapotban”.

A négygyermekes családapa, Wayne Rooney – aki feleségével, Coleen Rooney-val él házasságban – a Manchesterben rendezett díjátadó előtti partin tűnt fel.

Nagyon úgy tűnik, hogy Wayne Rooney soha nem javul meg
Nagyon úgy tűnik, hogy Wayne Rooney soha nem javul meg
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Wayne Rooney neve újra a címlapokra került

A hotel bárja tele volt ismert arcokkal a szombat esti Brit Awards-gála előtt, 

Rooney pedig a beszámolók szerint az éjszaka előrehaladtával két rejtélyes nő társaságában töltötte az időt.

Egy jelenlévő szerint többen is meglepődtek, amikor észrevették a korábbi csatárt. 

Az emberek azt kérdezgették: vajon mit szólna ehhez Coleen? Őt sehol sem látták”

 – idézte a The Sun a szemtanút, aki hozzátette: Rooney láthatóan sokat ivott, „úgy tűnt, felöntött a garatra”.

A beszámolók szerint az egykori támadó hajnali fél kettő körül a mosdóból kilépve nehezen boldogult a nadrágjával. 

Nem igazán sikerült begombolnia. Egy pillanatra majdnem a földre csúszott, de végül megmentette a helyzetet”

 – mondta egy másik szemtanú. Állítólag ezt követően is többször igazgatnia kellett ruháját.

Rooney ezt követően még közel két órán át beszélgetett a két nővel és további italokat fogyasztott. A jelenlévők szerint jókedvű volt, viccelődött, nevetgélt. Végül hajnali 3:25 körül távozott a helyszínről: külön autóval ment el, a nő pedig néhány perccel később taxiba szállt.

Az este folyamán Rooney más ismert szereplőkkel is együtt bulizott, köztük az I’m A Celebrity sztárjával, Shona McGarty-val és a rapper Aitch-csel. McGarty az Instagramon közös fotót is megosztott a futballistával „Csak egy kis Brit előtti buli” felirattal. Érdekesség, hogy a színésznő korábban egy műsorban szerepelt együtt Coleen Rooney-val.

A jelenet különösen annak fényében keltett feltűnést, hogy Rooney az elmúlt években nyíltan beszélt alkoholproblémáiról. Tavaly érzelmesen vallott arról, hogy felesége támogatása nélkül „már nem is élne”. „Ő tart a helyes úton. Szükségem volt rá, hogy menedzseljen” – fogalmazott korábban.

A Manchester United történetének legeredményesebb gólszerzője – aki jelenleg a Match of the Day szakértőjeként dolgozik a BBC-nél – pályafutása során több botrányba is keveredett. Korábban elismerte, hogy házassága előtt prostituáltakat vett igénybe, 2017-ben pedig ittas vezetés miatt tartóztatták le, amiért eltiltást is kapott.

Coleen Rooney korábban úgy nyilatkozott kapcsolatukról, hogy voltak nehéz időszakaik, de a szeretet mindig megmaradt közöttük. 

Ha a szeretet még ott van, miért ne próbálnád meg megoldani?” 

– mondta egy interjúban. Hozzátette: a külvilág csak azt látja, ami a sajtóban megjelenik, a valódi küzdelmek a zárt ajtók mögött zajlanak.

Egy friss nyilatkozatában pedig azt is elárulta, férje valószínűleg „főnökösködőnek” tartja, de szerinte néha szüksége van rá, hogy megmondják neki, merre van a helyes irány. A manchesteri hajnal tehát ismét reflektorfénybe állította Rooney magánéletét – miközben ő maga korábban arról beszélt, hogy igyekszik maga mögött hagyni a múlt árnyékait.

  • Kapcsolódó cikkek:


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!