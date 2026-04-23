Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy hete döbbentette meg a világot a hír, miszerint 48 éves korában, tragikus körülmények között meghalt Ausztriában az Arsenal és a Juventus egykori kapusa. Az egykori sztárfocista, Alex Manninger – akinek az autóját egy vonat ütötte el, a balesetet nem élte túl – felesége megható sorokkal búcsúzott szeretett férjétől, közös gyermekeik édesapjától.

Az egykori válogatott kapus, Alex Manninger özvegye, Emily szívszorító sorokkal búcsúzott férjétől.

Szívszaggató búcsút írt Alex Manninger özvegye
Fotó: Alex Manninger (PA)

Alex Manninger óriási űrt hagyott maga után

„Nem tudom szavakba önteni azt a felfoghatatlan fájdalmat, amit érzek” – írta közösségi oldalán az egykori focista felesége.

Hozzátette, családjával próbálják feldolgozni a történteket, de „szinte lehetetlen megfogalmazni azt a tragédiát, amellyel most szembe kell nézniük”. Bevallása szerint a hír teljesen összetörte őt és az egész családot.

Manninger feleséget és két gyermeket – Alexandert és Nicolast – hagyott maga után. Emily külön is kiemelte, milyen odaadó apa volt: 

Te voltál a legcsodálatosabb édesapa, a fiúk rajongtak érted.”

 A búcsúban arról is írt, hogy férje nemcsak társa, hanem legjobb barátja is volt, akire mindig számíthatott.

A kapus pályafutása során komoly sikereket ért el: az Arsenal színeiben 1998-ban bajnoki címet és FA-kupát nyert, és kulcsszerepet játszott a csapat menetelésében, annak ellenére, hogy kezdetben David Seaman mögött számított második számú kapusnak. Később az olasz Juventus együttesében is megfordult, valamint tagja volt az osztrák válogatott 2008-as Európa-bajnoki keretének is.

Visszavonulása után teljesen új életet kezdett: asztalosként dolgozott, és saját vállalkozást indított, amelyben házak felújításával foglalkozott. Felesége szerint közös életük „tökéletes” volt, 

és hálás azért a biztonságos, szeretetteljes környezetért, amelyet együtt teremtettek gyermekeiknek.

Emily megható sorokkal zárta búcsúját: 

Köszönöm neked a két fiunkat, ők a szívem és a lelkem. […] Amíg újra találkozunk, köszönök mindent, Lexx. Örökké szeretni foglak.”

A futballközösség világszerte együtt érez a gyászoló családdal, és egy emberként emlékezik egy kivételes sportolóra és szeretett családapára.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!