A világ legszexisebb sportolónőjének tartott Alica Schmidt a közösségi médiában elképesztően népszerű, az Instagramon 5,3 milliós követőtáborral rendelkezik, és ez a szám a várhatóan csak emelkedni fog majd a jövőben. A szexi német futónő gyakran oszt meg magáról készült pillanatfelvételeket a nyaralásáról, vagy tájékoztatja rajongóit edzésprogramjáról. A 27 éves sportolónő azonban legutóbbi bejegyzésével kissé más irányt vett a népszerű platformon.

Alica Schmidt rajongótábora egyre csak növekszik

Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Alica Schmidt gyönyört okozott a rajongóinak

Schmidt ezúttal nem csak egy sor szexi képet tett közzé az oldalán, hogy a rajongók elragadtatva csodálhassák, hanem megragadta az alkalmat, hogy emlékeztesse hódolóit: amit látnak, az ritkán ad teljes képet róla. A szexszimbólum atlétanő egy sor, nyilvánosságra eddig nem került fotóból álló sorozatot mutatott be. A bejegyzéséhez ezt írta: „Amit az emberek látnak, szemben azzal, ami valójában megtörténik. Csak egy kis emlékeztető: mi csupán a legérdekesebb pillanatokat osztjuk meg, nem az egész történetet.”

A sorozat első fotóján Schmidt tangában és szűk felsőben, szemüvegben látható,

miközben egy kókuszdiót használ pohártartóként, és abban tartja az italát – emellett a többi képén is perspektívából mutatta meg magát.

Németország egyik legismertebb sportolója tavaly augusztusban úgy döntött, inkább szünetet tart a pályafutásában, így a szeptemberi tokiói atlétikai világbajnokságot is kihagyta. Schmidt legutóbbi versenye a 2026-os fedett pályás szezonban a franciaországi Meeting Metz Moselle Athlélor Crédit Mutuel elnevezésű viadalon volt, ahol 800 méteres síkfutásban indult és a 7. helyen zárt. A 2026-os szezon elején a korábbi 400 méteres távról egyre inkább a középtávfutásra (600 m és 800 m) helyezte át a hangsúlyt. Ebben az időszakban 600 méteren is rajthoz állt, ahol 1:28.04-es időt futott egy World Indoor Tour Gold szintű tornán.