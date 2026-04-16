A fotókon a csodaszép Bácskay Csenge egy aranyszínű láncokkal díszített, a hátat teljesen szabadon hagyó, elegáns ruhában látható. A látvány pedig láthatóan nemcsak a hazai, hanem a tengerentúli rajongókat is sokkolta – a szó legjobb értelmében. A „GymDogs” kiválósága a tornatermi magnéziaport és a feszülős dresszt ezúttal egy olyan szettre cserélte, amely után a nemzetközi kommentszekció is csak kereste a szavakat.

Bácskay Csenge a tokiói olimpián 14. lett

Fotó: instagram.com/bacskaycsenge/

Bácskay Csenge 23 éves lett

A visszajelzések alapján Csenge nemcsak a szőnyegen, hanem a közösségi médiában is „tökéletes gyakorlatot” mutatott be.

Volt, aki szerint ő az igazi „That Girl” (vagyis az az elérhetetlenül stílusos lány), mások pedig egyszerűen csak „wow” és „Oh my” felkiáltásokkal nyugtázták a látottakat.

A tornász, aki a 2020-as tokiói olimpián ugrásban a 14. helyig menetelt, és azóta is a magyar válogatott nagy erőssége, ezzel a poszttal ismét bebizonyította: a profi sport és a kifinomult nőiesség nemcsak megfér egymás mellett, de a Georgia Egyetem környékén kifejezetten jól is áll egymásnak.

Bár a pontozóbírók általában szigorúak, itt a közönség egyhangúlag ítélte oda a maximális pontszámot.