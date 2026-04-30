Michael van Gerwen a holland király napját ünnepelte barátaival Den Boschban, ám az este a beszámolók szerint csúnyán félresiklott. A darts egyik legismertebb alakja egy bár előtt keveredett szóváltásba egy férfival, a vita pedig pillanatok alatt elfajult, balhé lett belőle.

Zűrös jelenet. Állítólag nem Michael van Gerwen kezdte a balhét

Ünneplésből csúnya jelenet

A holland sajtóban megjelent felvételeken az látszik, hogy Van Gerwen vitatkozik egy másik vendéggel, aki egyszer csak lendít, és behúz egyet a sportolónak. A „Mighty Mike” becenéven ismert klasszis láthatóan nem nyelte le könnyen a váratlan maflást: azonnal az agresszor után indult volna. A jelenet itt nézhető meg.

Van Gerwen ment volna utána

A nagyobb balhét végül a biztonságiak és a jelenlévők akadályozták meg. A másik férfit elvezették, Van Gerwent pedig visszafogták, így a kínos incidensből nem lett komolyabb verekedés. A dartsrajongók számára külön pikáns az időzítés, hiszen Van Gerwen nem sokkal később már Aberdeenben lép táblához a Premier League újabb állomásán, Luke Humphries ellen.

Az eset azért is kapott nagy visszhangot, mert nem ez az első alkalom, hogy a holland világsztár neve balhé kapcsán kerül elő.

Kebabos balhé és zűrös magánélet

Tavaly szeptemberben Van Gerwen egy kebabosnál keveredett hasonló jelenetbe. Akkor azt mondta, egy kellemes este után csak enni szerettek volna, de egy szóváltás után a másik fél támadt rá. A dartsos szerint a történteket túldramatizálták, a helyzetet gyorsan rendezték, sőt később még beszélt is az érintett férfi rokonával.

A sportoló magánélete sem éppen nyugodt az utóbbi időben. Van Gerwen tavaly szakított feleségével, Daphne-nal, a sajtóban pedig arról is írtak, hogy a házasság megromlásában megcsalás játszhatott szerepet. Azóta az eredményei is visszaestek valamelyest, bár továbbra is a világ élvonalához tartozik. Most azonban újra nem a darts, hanem egy bár előtti balhé miatt beszélnek róla.



