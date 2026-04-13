Rendkívüli

Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Áfrolyam

Történelmi szint közelében a forint az euróval szemben

Ilyen történetet sem gyakran hallani. Az ausztrál teniszező, Bernard Tomic alaposan meglepte rajongóit: bejelentette, hogy édesapa lett, miután a párja titokban világra hozta az első gyermeküket. A sokszor inkább a botrányairól ismert sportoló, valamint influenszer barátnője, Keely Hannah teljes titokban tartották a terhességet, és csak a kislány megszületése után osztották meg az örömhírt a nyilvánossággal.

Keely Hannah és Bernard Tomic szülőkké váltak
Fotó: Keely Hannah/Instagram 

Hogyan tudták eltitkolni a terhességet Bernard Tomicék?

Hannah az Instagramon tett közzé megható fotósorozatot az újszülöttről, amelyhez egy rövid, de sokatmondó üzenetet fűzött: 

A leggyönyörűbb titok, amit valaha megőriztünk.”

 A bejegyzésből az is kiderült, hogy a kislány az Astara Aurelia Tomic nevet kapta, és április 5-én született.

A pár kapcsolata az elmúlt években többször is reflektorfénybe került. Bernard Tomic és Keely Hannah 2022 óta alkotnak egy párt, románcuk pedig nem sokkal azután kezdődött, hogy a teniszező szakított korábbi partnerével, Vanessa Sierrával. 

Kapcsolatuk már a kezdetektől nagy figyelmet kapott, különösen azután, hogy Hannah intim fotókat osztott meg a sportolóval.

Hannah az elmúlt időkben már visszafogottabban volt jelen a közösségi médiában, és az elmúlt évben csak ritkán posztolt közös tartalmakat. Úgy tűnik azonban, hogy a nehézségek ellenére kapcsolatuk most új szintre lépett a közös gyermek érkezésével.

A 33 éves botrányhős a pályafutása során egykor a világranglista 17. helyéig jutott, az utóbbi időben azonban azon dolgozik, hogy visszakerüljön a legjobb 100 közé. A teniszpályán kívül a pár igazi világjáró életet él: idejük nagy részét London, Monaco és az ausztráliai Gold Coast között osztják meg.

Most azonban egy új fejezet kezdődik számukra: a sok utazás és reflektorfény mellett immár szülőként folytatják közös életüket.

A brutálisan összevert sztárteniszező gyermeteg bosszút állt a legyőzőjén
Brutálisan összeverték a sztárteniszezőt, nem tudni, mi lett vele - videó
A térdén törte össze barátnője laptopját az ideges teniszező - videó

 

