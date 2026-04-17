A labdarúgó Fizz Ligában a dobogóért harcoló Debreceni VSC a BMW debreceni márkakereskedésének jóvoltából novemberben lepte meg a csapat játékosait valóságos autócsodákkal. A Loki játékosai akkor X3, X5 és X7 típusú modelleket kaptak, de úgy tűnik Dzsudzsák Balázsnak egy kiemelt autócsoda jutott.

Dzsudzsák Balázs, a DVSC húzóembere

Dzsudzsák Balázs megvillantotta méregdrága sportautóját

A 109-szeres válogatott játékos az Instagram-sztorijában posztolt garázsának legújabb ékkövéről, egy fekete BMW M3 Competitionről.

Dzsudzsák Balázs ezt az autócsodát kapta a debreceni klubtól

A Blikk azt írja, ez a BMW 3-as szériájának egyik legerősebb és legdrágább darabja. A német autómárka weboldala szerint a típus ára 34 millió forintnál kezdődik, rengeteg extra kérhető hozzá, így az autócsoda végösszegét közel 50 millió forintig is felturbózhatjuk.