Gróf Dávid és felesége is az élsport világában próbáltak helytállni, a házasságuk előtti időszak rengeteg kihívást tartogatott számukra. A Fradi kapusa a labdarúgásban, kedvese pedig a kézilabdában találta meg önmagát, ám Klaudiának idővel át kellett rendeznie a prioritásokat az életében.

A Fradi kapusa, Gróf Dávid 2017 óta él boldog házasságban

A Fradi kapusának csinos felesége őszintén vallott

Gróf Dávid csinos felesége a Metropolnak nyilatkozott a házasságukról, és a megismerkedésükre is kitért. „Facebookon jelölt be, de akkor még semmit sem tudtam róla. Elkezdtünk beszélgetni, és amikor már hivatalossá vált a kapcsolatunk, elköltöztem Kisvárdára, ő pedig aláírt Csákvárra.

Bár az elején úgy látszott, hogy kicsit beképzelt, de amikor aztán jobban megismertem, már teljesen más képem alakult ki Dávidról”

– mondta őszintén Klaudia, hozzátéve, hogy kapcsolatuk kezdetén kevés időt tudtak eltölteni, volt, hogy kéthetente, máskor csak havonta tudtak találkozni.

Gróf-Komsa Klaudia 2008-ban lett a Vasas női kézilabdacsapatának profi játékosa, 2015-ben pedig Kisvárdára igazolt, csapatával bajnoki címet is ünnepelhetett.

A tehetséges sportoló végül komoly áldozatot hozott, mivel úgy döntött, hogy a kézilabdát hobbiként folytatja,

mert a szerelem már fontosabb volt számára.

Gróf Dávid felesége feláldozta a karrierjét a szerelemért

„A karrieremet a szerelemért áldoztam fel, és tudom, ez most kicsit nyálasan hangzik, de nem az. Amikor Kisvárdán játszottam, megnyertük a bajnokságot, és az volt a terv, hogy maradok. Közben Dávid a Honvédhoz igazolt, így mindketten az első osztályban játszottunk volna.

Nem tudtam, hogyan tudnánk ezt hosszú távon megoldani. Több edzés és még több utazás várt volna ránk, és könnyen előfordulhatott volna, hogy csak havonta vagy akár kéthavonta találkozunk.

Én pedig nem ezt akartam egy kapcsolatban” – mondta Gróf Dávid felesége, aki egyáltalán nem bánta meg a döntését, majd kislányuk jövőjéről is szót ejtett.

„A kézilabda és a foci nagyon érdekli. Mindig azt mondja nekem, hogy a focit apa miatt, a kézilabdát meg anya miatt választja majd. Még kicsi, és nem jött el az ideje annak, hogy sportágat válasszon, de már maga is a sportban képzeli el a jövőjét” – jelentette ki Gróf-Komsa Klaudia.