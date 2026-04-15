Kiss Blanka és Nádas Bence tavaly szeptemberben mondták ki egymásnak a boldogító igent, most pedig újabb örömhírt jelentettek be. A kajakos szerelmes pár tagjai a közösségi oldalaikon tudatták a világgal, hogy hamarosan gyermekük fog születni.

Kiss Blanka és Nádas Bence az első gyermeküket várják

​Hamarosan érkezik a kajakos szerelmespár gyermeke

Nádas Bence és Kiss Blanka is alábbi posztot tette közzé az Instagrammon:

A legkisebb Nádas úton van már! Várunk Téged, Bendegúz!”

- olvasható a közösségi oldalon.

A magyar kajak-kenu válogatott tagjai egyébként már gőzerővel készülnek a válogatókra és a tavaszi világkupa-versenyekre. Ezeken Nádas Bence is érdekelt lesz majd, ráadásul párosban újra összeáll majd az olimpiai bajnok Tótka Sándorral, akivel a 2024-es párizsi olimpián ezüstérmet nyert 500 méteren.