Bár a látvány kétségkívül elviszi a fókuszt, érdemes megvizsgálni a „teendők” listáját is, amit Hupczik Vivien megosztott a követőivel. A trambulinos edzés (vagy rebounding) ugyanis nem csupán játék: a fitneszvilágban elismert módszer a nyirokkeringés fokozására és a vérkeringés frissítésére.
Hupczik Vivien videója felrobbantotta a netet
A sportolónő napi rutinja a következőkből állt:
- Vérkeringés frissítés (a trambulin dinamikája kiválóan alkalmas erre)
- Földelés és D-vitamin-töltés (a természetes fény és a szabadban végzett mozgás fontossága)
- Relaxáció
Profi forma, profi környezetben
A közel 70 ezer követővel rendelkező Hupczik Vivien nem bízta a véletlenre a megjelenését. A képeken látható fizikum nem a szerencse műve: az IFBB Pro státusz a fitneszvilág csúcsát jelenti, ahol minden egyes izomrost kidolgozottsága mögött évek kőkemény munkája és szigorú diétája áll.
„Titivel a mai teendőink a következők voltak: vérkeringés frissítés, földelés, D-vitamin töltés, relaxáció” – írta bejegyzésében a modell, utalva arra, hogy a profi sportolók számára is elengedhetetlen a regeneráció és a napsütés élvezete.
A látványt elnézve kijelenthetjük: ha a fitnesz ilyen esztétikai élménnyel párosul, akkor a „vérkeringés frissítés” nemcsak a sportolónál, hanem a követőknél is garantáltan végbemegy.
