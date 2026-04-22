Bár a látvány kétségkívül elviszi a fókuszt, érdemes megvizsgálni a „teendők” listáját is, amit Hupczik Vivien megosztott a követőivel. A trambulinos edzés (vagy rebounding) ugyanis nem csupán játék: a fitneszvilágban elismert módszer a nyirokkeringés fokozására és a vérkeringés frissítésére.

Hupczik Vivien posztja óriási sikert aratott az Instagramon

Fotó: instagram.com/vivien_hupczik/

A sportolónő napi rutinja a következőkből állt:

Vérkeringés frissítés (a trambulin dinamikája kiválóan alkalmas erre)

Földelés és D-vitamin-töltés (a természetes fény és a szabadban végzett mozgás fontossága)

Relaxáció

Profi forma, profi környezetben

A közel 70 ezer követővel rendelkező Hupczik Vivien nem bízta a véletlenre a megjelenését. A képeken látható fizikum nem a szerencse műve: az IFBB Pro státusz a fitneszvilág csúcsát jelenti, ahol minden egyes izomrost kidolgozottsága mögött évek kőkemény munkája és szigorú diétája áll.

„Titivel a mai teendőink a következők voltak: vérkeringés frissítés, földelés, D-vitamin töltés, relaxáció” – írta bejegyzésében a modell, utalva arra, hogy a profi sportolók számára is elengedhetetlen a regeneráció és a napsütés élvezete.

A látványt elnézve kijelenthetjük: ha a fitnesz ilyen esztétikai élménnyel párosul, akkor a „vérkeringés frissítés” nemcsak a sportolónál, hanem a követőknél is garantáltan végbemegy.

Még több cikk