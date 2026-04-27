Ilyet sem gyakan látni. Az angol futballsztár, Jack Grealish ismét a figyelem középpontjába került – ám ezúttal sem a pályán nyújtott teljesítménye miatt. A sérüléssel bajlódó játékost egy manchesteri tetőtéri bárban kapták lencsevégre, amint egy baráti italozás során egyszerűen elaludt.

A 30 éves középpályás, Jack Grealish – aki jelenleg az Everton kölcsönjátékosaként szerepel – lábműtéten esett át, így a szezon hátralévő részét is ki kell hagynia, és az angol válogatott világbajnoki keretébe sem kerül be.

Jack Grealish KO-ra itta magát: barátai sem tudták felébreszteni
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Mi történik Jack Grealish-el?

Úgy tűnik, hogy annyira nem szomorkodik emiatt, a rehabilitáció mellett a kikapcsolódásra is jut ideje. Szemtanúk szerint Grealish szombaton délután fél ötkor érkezett meg a manchesteri Stories nevű rooftop bárba, ám alig egy órával később már olyan részeg volt, hogy mélyen aludt az asztalnál. 

A barátai próbálták felébreszteni, de úgy tűnt, az ital kiütötte”

 – mesélte egy jelenlévő.

A játékos március elején még egészen más képet mutatott magáról: közösségi oldalán arról posztolt, hogy keményen dolgozik a visszatérésen, és „erősebben tér majd vissza, mint valaha”. A bejegyzésekből kiderült, hogy a műtét után eleinte gipszet viselt, később pedig védőcsizmára váltott, sőt egy térdrollert is használt a tehermentesítés érdekében.

A hónap végére azonban már újra a megszokott, bulizós életmódja került előtérbe. Grealish például együtt ünnepelt Jordan Pickforddal Rómában, ahol Pickford feleségének 30. születésnapját tartották fényűző körülmények között.

Nem ez az első alkalom, hogy a futballista a pályán kívüli életével hívja fel magára a figyelmet. Az évek során kialakult róla egyfajta „partyarc” imázs: tavaly decemberben például egy 20 ezer fontos, nagyszabású londoni bulit rendezett barátainak, amely végül egy sztriptízbárban ért véget.

Bár Grealish kétségtelenül tehetséges játékos, az ilyen esetek újra és újra felvetik a kérdést: vajon mennyire tudja összeegyeztetni profi karrierjét a féktelen szórakozással?

