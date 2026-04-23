Április 22-én ünnepelte a 33. születésnapját az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszónő, Telegdy-Kapás Boglárka.

Telegdy-Kapás Boglárka tavaly decemberben nyitotta meg az ugyancsak úszó férjével, Telegdy Ádámmal közös, Csupor névre keresztelt kávézóját. A Csupor most a közösségi oldalán köszöntötte fel az úszónót.

Ma lett 33 éves a Csupor egyik megálmodója. Boldog szülinapot".

Méghozzá egy nem is akármilyen fotó kíséretében: Kapás Boglárkát ritkán látni ennyire elegánsan, de ez is nagyon jól áll neki.

Nem meglepő, hogy csak úgy özönlöttek a kedvelések a posztra, de természetesen a születésnapi köszöntések sem maradtak el a kommentszekcióban.