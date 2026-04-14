Az Európa-bajnok magyar tornásznő nem mindennapi fotóval lepte meg a rajongóit. A gyönyörű olimpikonunk, Kovács Zsófia ezúttal nem a sportteljesítményével tűnt ki, hanem az élete egyik fontos pillanatával: a dögös sportolónő ugyanis nemrég ünnepelte a 26. születésnapját, az erről pedig bejegyzést is megosztott a követőivel.
Kovács Zsófia két évvel ezelőtt nagyon peches volt, a 2024-es párizsi olimpiáról ugyanis térdsérülés miatt maradt le. A háromszoros Európa-bajnok tornász azóta már újra gőzerővel készül.
Hogy ünnepelt Kovács Zsófia?
Ám ezúttal nem az edzések, vagy éppen a versenyek kerültek az előtérbe: a dögös magyar olimpikon ugyanis 26 éves lett április 6-án, erről pedig most osztott meg fotót a közösségi oldalán.
Szöveges megjegyzést nem fűzött a vadító kép mellé, csak egy szülinapi tortás és egy fehér szívecskés emojival dobta fel.
Nem meglepő, hogy számtalan kedvelés érkezett a posztra, nem meg természetesen a születésnapi köszöntések sem maradtak el.
