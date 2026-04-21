Az igazi sokkot azonban a hátulról készült felvételek okozzák. A modell egy strasszokkal díszített, teljesen hálós nadrágot húzott, ami alá csupán egy falatnyi tangát vett fel, így a kamerának háttal állva megmutatta tökéletes idomait. A kommentszekció fel is robbant a dicséretektől, sokak szerint a 41 éves sztár jobb formában van, mint a húszéves influenszerek.

Szakértő a mikrofon mögött

Bár a külseje még mindig címlapokra kívánkozik, Larissa ma már a mikrofon mögött is profi. Továbbra is aktív sportkommentátorként dolgozik a La Tribu rádiócsatornánál, ahol szakértőként követi a legnagyobb rangadókat. Legutóbb éppen az Olimpia és a Cerro Porteño paraguayi szuperrangadóján történt sajnálatos incidensek kapcsán szólalt meg, hangsúlyozva, hogy a stadionokba a családokat várják, nem az erőszakot.

A rajongók számára azonban a legizgalmasabb hír mégis az, hogy 2010 óta először Paraguay ismét kijutott a világbajnokságra. Ez azt jelenti, hogy a 2026-os tornán 16 év után újra láthatjuk Larissát a lelátón. A modell már korábban elárulta: ha csapata jól szerepel, kész újra valamilyen extrém bevállalós ígérettel lázba hozni a világot.