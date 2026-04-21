Larissa Riquelme neve 2010-ben égett be a futballszurkolók emlékezetébe, amikor a mellei közé szorított telefonnal szurkolta végig a dél-afrikai tornát. Azóta sok idő eltelt, de a paraguayi szépség formái mit sem koptak: legfrissebb fotósorozata olyan forróra sikerült, hogy a rajongók alig győznek levegőt venni.
Larissa Riquelme bevállalósabb, mint valaha
A modell ezúttal semmit nem bízott a képzeletre. Legújabb képein egy rendkívül vékony, csipke felsőben pózol, amelynek anyaga annyira áttetsző, hogy gyakorlatilag mindent látni enged. A fotók láttán nem túlzás kijelenteni: Larissa bevállalósabb, mint valaha.
Az igazi sokkot azonban a hátulról készült felvételek okozzák. A modell egy strasszokkal díszített, teljesen hálós nadrágot húzott, ami alá csupán egy falatnyi tangát vett fel, így a kamerának háttal állva megmutatta tökéletes idomait. A kommentszekció fel is robbant a dicséretektől, sokak szerint a 41 éves sztár jobb formában van, mint a húszéves influenszerek.
Szakértő a mikrofon mögött
Bár a külseje még mindig címlapokra kívánkozik, Larissa ma már a mikrofon mögött is profi. Továbbra is aktív sportkommentátorként dolgozik a La Tribu rádiócsatornánál, ahol szakértőként követi a legnagyobb rangadókat. Legutóbb éppen az Olimpia és a Cerro Porteño paraguayi szuperrangadóján történt sajnálatos incidensek kapcsán szólalt meg, hangsúlyozva, hogy a stadionokba a családokat várják, nem az erőszakot.
A rajongók számára azonban a legizgalmasabb hír mégis az, hogy 2010 óta először Paraguay ismét kijutott a világbajnokságra. Ez azt jelenti, hogy a 2026-os tornán 16 év után újra láthatjuk Larissát a lelátón. A modell már korábban elárulta: ha csapata jól szerepel, kész újra valamilyen extrém bevállalós ígérettel lázba hozni a világot.