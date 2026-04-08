Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Kiderült, hogy Brettner Zsófia, a Kozármisleny női kézilabdacsapatának játékosa Lékai Máté példáján keresztül arról írja az egyetemi szakdolgozatát, hogyan válnak celebbé az élsportolók. A magyar férfi kézilabda-válogatott legendája azzal lépett be a celebvilágba, hogy Kiss Ramóna lett a felesége. Lékai Máté csípősen reagált a témában a feleségét érő beszólásra a közösségi médiában.

Brettner Zsófia, a Kozármisleny csapatkapitánya Lékai Máté példáján keresztül az élsportolók celebbé válásáról írja a szakdolgozatát. Pikáns téma, főleg, hogy kézilabdázó a kézilabdázóról ír.

Lékai Máté nehezen viselte a Kiss Ramóna miatti beszólást
Lékai Máté nehezen viselte a Kiss Ramóna miatti beszólást Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Mint az M4 Sport cikkéből kiderült, a 27 éves átlövőnek mindig rendkívül fontos volt a tanulás, rövid időn belül három diplomája is lehet: Egerben rekreáció szakon végzett, jelenleg Pécsen kommunikáció- és médiatudomány szakon írja diplomamunkáját, s még ebben a félévben szeretné elvégezni a szintén megkezdett testnevelő tanári mesterszakot.

„Hogy miből írom a szakdolgozatomat? Azzal kezdtem el foglalkozni, hogyan válnak az élsportolók karrierjük után celebekké. Ezt próbálom megfogni, kutatni Lékai Máté példáján keresztül” – magyarázta Brettner Zsófia.

Lékai Máté visszavágott Kiss Ramóna megsértése miatt

Az M4 Sport Facebook-oldalán a cikk alatt egy hozzászóló célba vette Lékai Máté és Kiss Ramóna kapcsolatát.

„Szomorú, hogy Máté is hova jutott, és hova juthatott volna anélkül a nő nélkül” – írta egy szomorú emotikon kíséretében a hozzászóló.

Lékai Máté válaszolt az őt és Kiss Ramónát ért beszólásra
Lékai Máté válaszolt az őt és Kiss Ramónát ért beszólásra
Fotó: Facebook

Gyakran megesik az ilyen, az viszont ritka, hogy az érintett élsportoló válaszol rá. Lékai Máté visszatámadott:

„Hova jutottam?” – tette fel csípősen a kérdést.

Lékai Máté januárban búcsúzott el a magyar válogatottól, amelyben 198 találkozón 592-szer talált be, és részese volt az elmúlt évtizedek valamennyi sikerének a férfiválogatottal, hiszen olimpiai 4. (2012), világbajnoki 5. (2021) és Európa-bajnoki 5. (2024).

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról