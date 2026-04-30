A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang a milánói téli olimpiát érem nélkül zárta a kínai csapattal, de már csak előre tekint és a soron következő versenyekre koncentrál. A klasszis gyorskocsolyázónak azért a pihenésre is jut némi ideje, nemrég gyönyörű kedvesével, Latincic Lídiával látogatott el Rómába.
Liu Shaoang is Rómát választotta
Akárcsak Szoboszlai Dominikék, Liu Shaoangék is az olasz fővárosba látogattak el, amely népszerű úticélnak számít a sztársportolók körében. A 28 éves klasszis a párjával Róma egyik ikonikus pontján, a Trinitá dei Monti templom lábánál húzódó Spanyol lépcsőknél járt, ahol Lídia meg is örökítette kedvesét – számolt be róla a Metropol.
A szerb származású szépség februárban ekképpen nyilatkozott párjáról:
Generációja egyik legeredményesebb sportolója. Az emberek az eredményeket látják. Én láttam a munkát, az áldozatokat, a fájdalmat,
a fegyelmet, a regenerációt, a nyomást – és azt is, hogy mindezek ellenére minden egyes nap újra és újra odaállsz.”
Liu Shaoang és Latincic Lídia már négy éve vannak együtt, ám magánéletüket óvják a nyilvánosságtól, közös fotókat is ritkán osztanak meg.
