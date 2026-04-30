Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Donald Trump hatalmas kijózanító pofont adott Friedrich Merznek

Érdekes

Szem nem marad szárazon: ezeket a retró képeket önnek is látnia kell! – galéria

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool magyar válogatott sztárjához hasonlóan a magyar színekben olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó is Rómába utazott. Liu Shaoang a csinos barátnője társaságában az olasz fővárosban lazított, akárcsak Szoboszlai Dominik a családjával.

A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang a milánói téli olimpiát érem nélkül zárta a kínai csapattal, de már csak előre tekint és a soron következő versenyekre koncentrál. A klasszis gyorskocsolyázónak azért a pihenésre is jut némi ideje, nemrég gyönyörű kedvesével, Latincic Lídiával látogatott el Rómába. 

(260218) -- MILAN, Feb. 18, 2026 (Xinhua) -- Liu Shaoang of China reacts after the short track speed skating men's 500m final B at the Milan-Cortina 2026 Olympic Winter Games in Milan, Italy, Feb. 18, 2026. (Xinhua/Li Ming) (Photo by Li Ming / Xinhua via AFP)
Liu Shaoang érem nélkül zárta a 2026-os téli olimpiát
Fotó: LI MING / XINHUA

Liu Shaoang is Rómát választotta

Akárcsak Szoboszlai Dominikék, Liu Shaoangék is az olasz fővárosba látogattak el, amely népszerű úticélnak számít a sztársportolók körében. A 28 éves klasszis a párjával Róma egyik ikonikus pontján, a Trinitá dei Monti templom lábánál húzódó Spanyol lépcsőknél járt, ahol Lídia meg is örökítette kedvesét – számolt be róla a Metropol

A szerb származású szépség februárban ekképpen nyilatkozott párjáról: 

Generációja egyik legeredményesebb sportolója. Az emberek az eredményeket látják. Én láttam a munkát, az áldozatokat, a fájdalmat, 

a fegyelmet, a regenerációt, a nyomást – és azt is, hogy mindezek ellenére minden egyes nap újra és újra odaállsz.”

Liu Shaoang és Latincic Lídia már négy éve vannak együtt, ám magánéletüket óvják a nyilvánosságtól, közös fotókat is ritkán osztanak meg.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!