A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang a milánói téli olimpiát érem nélkül zárta a kínai csapattal, de már csak előre tekint és a soron következő versenyekre koncentrál. A klasszis gyorskocsolyázónak azért a pihenésre is jut némi ideje, nemrég gyönyörű kedvesével, Latincic Lídiával látogatott el Rómába.

Liu Shaoang érem nélkül zárta a 2026-os téli olimpiát

Liu Shaoang is Rómát választotta

Akárcsak Szoboszlai Dominikék, Liu Shaoangék is az olasz fővárosba látogattak el, amely népszerű úticélnak számít a sztársportolók körében. A 28 éves klasszis a párjával Róma egyik ikonikus pontján, a Trinitá dei Monti templom lábánál húzódó Spanyol lépcsőknél járt, ahol Lídia meg is örökítette kedvesét – számolt be róla a Metropol.

A szerb származású szépség februárban ekképpen nyilatkozott párjáról:

Generációja egyik legeredményesebb sportolója. Az emberek az eredményeket látják. Én láttam a munkát, az áldozatokat, a fájdalmat,

a fegyelmet, a regenerációt, a nyomást – és azt is, hogy mindezek ellenére minden egyes nap újra és újra odaállsz.”

Liu Shaoang és Latincic Lídia már négy éve vannak együtt, ám magánéletüket óvják a nyilvánosságtól, közös fotókat is ritkán osztanak meg.