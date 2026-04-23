A Liverpool korábbi angol válogatott sztárcsatára, Michael Owen 2017-ben indult először egy jótékonysági lóversenyen Ascotban. A 2001-ben Aranylabdával díjazott futballista lánya szintén él-hal a lovassportokért, a csinos Gemma Owen díjlovaglóként vált ismertté, de az utóbbi években influenszerként is tevékenykedik, és még saját fürdőruhamárkát is alapított.

A 22 éves bombázó az édesapja nyomdokaiba lépve hamarosan rajthoz áll egy jótékonysági viadalon, jelenleg gőzerővel készül a megmérettetésre. A szépséges Gemma a Markel Magnolia Cup névre kereszelt exkluzív, női jótékonysági lóversenyen indul, amelyet évente rendeznek meg az Egyesült Királyságban, a híres Goodwood Racecourse pályán a Qatar Goodwood Festival keretein belül.

A viadalról tudni érdemes, hogy a résztvevők nem profi zsokék, hanem az üzleti élet, a divat, a média és a sport világából érkező sikeres nők

– ami Gemma Owenre is teljes mértékben igaz.

Michael Owen lánya – akit az Instagramon 1,6 millióan követnek – korábban a Love Island című brit valóságshow-ban is szerepelt,

aminek az egykori focista nem igazán örült, főként annak fényében nem, hogy a párkereső műsorban a szexi influenszer még a melleit is megvillantotta – igaz, a kamerák ekkor hátulról mutatták az akkor mindössze 19 éves lányt.

