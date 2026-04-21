A fiatal sportoló neve nem ismeretlen a hazai közönség számára, hiszen korábban a világbajnok úszóval, Milák Kristóf alkotott egy párt.
Milák Kristóf exe máris meghódította Amerikát?
Azóta azonban Pádár Nikolett saját útját járja, és
úgy tűnik, az Egyesült Államokban új lendületet kapott karrierje és mindennapi élete is
– írja a Bors.
Pádár még tavaly ősszel költözött ki Texas államba, ahol egy rangos egyetemi úszóprogramhoz csatlakozott. Az edzéseket a neves szakember, Bob Bowman irányítja – ugyanabban a közegben, ahol korábban Kós Hubert is komoly sikereket ért el.
Az eredmények sem maradtak el: legutóbb Atlantéban a 4×100 yardos gyorsváltó tagjaként bronzérmet szerzett csapatával, ráadásul saját résztávján belül ő úszta a legjobb időt. A Knoxville-ben rendezett konferenciadöntőn egyéniben is közel állt a győzelemhez, 200 yard gyorson mindössze néhány századmásodperccel maradt le az aranyról, így ezüstéremmel zárt. Ugyanezen a versenyen váltóban már nem volt kérdés a siker: két aranyérmet is begyűjtött a 4×100-as és 4×200-as gyorsváltóval.
A kemény versenyidőszak után azonban ő is időt szakított a kikapcsolódásra. A friss fotók tanúsága szerint egy felszabadult, barátnős programon vett részt, ahol egy tavaszi miniruhában jelent meg – a követők szerint kifejezetten ragyogó formában.
Úgy tűnik, Pádár Nikolett nemcsak a medencében, hanem a civil életben is magabiztosan építi élete új fejezetét az Egyesült Államokban.