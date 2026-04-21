Az utóbbi napokban sokak figyelmét felkeltette Pádár Nikolett legfrissebb közösségi médiás bejegyzése, amelyen barátnői társaságában, egy látványos tavaszi miniruhában pózol. A képek gyorsan elterjedtek Milák Kristóf exéről, és nemcsak a stílusa, hanem kisugárzása is komoly visszhangot váltott ki.

A fiatal sportoló neve nem ismeretlen a hazai közönség számára, hiszen korábban a világbajnok úszóval, Milák Kristóf alkotott egy párt.

Milák Kristóf exe, Pádár Nikolett újra felrobbantotta az internetet
Milák Kristóf exe, Pádár Nikolett újra felrobbantotta az internetet 
Fotó: Pádár Nikolett/Instagram

Milák Kristóf exe máris meghódította Amerikát?

Azóta azonban Pádár Nikolett saját útját járja, és 

úgy tűnik, az Egyesült Államokban új lendületet kapott karrierje és mindennapi élete is

 – írja a Bors.

Pádár még tavaly ősszel költözött ki Texas államba, ahol egy rangos egyetemi úszóprogramhoz csatlakozott. Az edzéseket a neves szakember, Bob Bowman irányítja – ugyanabban a közegben, ahol korábban Kós Hubert is komoly sikereket ért el.

Az eredmények sem maradtak el: legutóbb Atlantéban a 4×100 yardos gyorsváltó tagjaként bronzérmet szerzett csapatával, ráadásul saját résztávján belül ő úszta a legjobb időt. A Knoxville-ben rendezett konferenciadöntőn egyéniben is közel állt a győzelemhez, 200 yard gyorson mindössze néhány századmásodperccel maradt le az aranyról, így ezüstéremmel zárt. Ugyanezen a versenyen váltóban már nem volt kérdés a siker: két aranyérmet is begyűjtött a 4×100-as és 4×200-as gyorsváltóval.

A kemény versenyidőszak után azonban ő is időt szakított a kikapcsolódásra. A friss fotók tanúsága szerint egy felszabadult, barátnős programon vett részt, ahol egy tavaszi miniruhában jelent meg – a követők szerint kifejezetten ragyogó formában.

Úgy tűnik, Pádár Nikolett nemcsak a medencében, hanem a civil életben is magabiztosan építi élete új fejezetét az Egyesült Államokban.

