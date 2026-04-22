Pár nappal a tengerentúli profi amerikaifutball-liga 2026-os draftja előtt komoly botrány ütötte fel a fejét az NFL-ben. Kiszivárgott ugyanis néhány fotó, amelyeken Mike Vrabel, a New England Patriots vezetőedzője és egy ismert riporternő, Dianna Russini látható együtt.

A New England Patriots edzőjének megcsalásos botrányától hangos az NFL

A New York Post által közzé tett képek egy arizonai luxusszállodában készültek, Vrabel és Russini pedig egymás kezét fogva, ölelkezve láthatóak. A történet azért is kapott különösen nagy figyelmet, mert mindketten házasok és gyerekeik vannak, így rögtön beindultak a találgatások egy esetleges viszonyról.

Russini – aki az NFL egyik legismertebb bennfentes újságírója – a képek kiszivárgása után távozott a The Athletic című laptól, amely vizsgálatot indított az ügyben. A riporternő ugyanakkor határozottan tagadta a megcsalással kapcsolatos vádakat, állítása szerint a fotók félreértelmezhetőek, mert egy nagyobb csoporttal voltak jelen a szállodában, ám ezt semmi sem támasztja alá.

New England Patriots’ Mike Vrabel and top NY Times NFL reporter Dianna Russini hold hands and hug at luxury hotel https://t.co/kgk6uoumOU pic.twitter.com/J2dtb6HuyA — New York Post (@nypost) April 7, 2026

A NFL-edzőnek kellemetlen beszélgetései voltak

A Patriots vezetőedzője most először reagált a történtekre, azonban nem kívánt részleteket elárulni Russinivel való kapcsolatáról, így a fotókkal kapcsolatban szűkszavúan, de sokat sejtetően azt felelte: „magánügy”. Vrabel viszont azt elismerte, hogy „kínos beszélgetéseken” van túl a családjával, valamint a csapatával.

„Volt néhány nehéz beszélgetésem olyan emberekkel, akik fontosak a számomra – a családommal, a ligával, a stábommal, a játékosaimmal. Ezek a beszélgetések mind pozitívak voltak. Fontos, hogy az ember jó döntéseket hozzon, és ne okozzon felesleges zűrzavart a csapat körül. Ez rám is vonatkozik” – mondta a 25 éve házasságban élő edző, aki igyekezett lezárni az ügyet, és a közelgő NFL-drafttal foglalkozni.

A liga végül úgy döntött, nem indít hivatalos vizsgálatot az ügyben, mivel nem találtak olyan körülményt, amely sértené az NFL magatartási szabályzatát.

Magyar idő szerint péntek hajnali 2 órától veszi kezdetét a holtszezon legfontosabb eseménye, az NFL 2026-os draftja.