Aki régóta követi őt, tudja, hogy nem áll távol Paige Spiranactól a merészebb, figyelemfelkeltő megjelenés, ám ezúttal egy igazán emlékezetes képet választott. Egy rövid ideig elérhető Instagram-sztoriban egy nyitott blézeres fotót tett közzé, amely egyszerre elegáns és provokatív – nem csoda, hogy sokak számára nehéz volt szó nélkül továbblapozni.

Paige Spiranac sztorijáért odavannak a rajongók

Forrás: instagram.com/_paige.renee/

Paige Spiranac nosztalgiázott

A látványos kép azonban nem új: Spiranac egy korábbi fotózást idézett fel. A felvétel a Maxim magazin számára készült, amelynek címlapján is szerepelt – ez a korszak pedig fontos mérföldkő volt a karrierjében és ismertségében.

Tudatos jelenlét a reflektorfényben

Az időzítés sem véletlen: egy jól megválasztott, 24 órán át elérhető sztorival ismét sikerült elérnie, hogy róla beszéljenek. Spiranac az évek során mesterien egyensúlyoz a sport, a szórakoztatás és az online jelenlét határán.