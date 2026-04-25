Paul Scholes, a Manchester United legendás játékosa 2020-ban vált el gyermekkori szerelmétől, Claire Froggattól, aki három gyermeknek adott életet. Egyetlen lányuk, Alicia Scholes jelenleg a London Pulse netball-csapatának játékosa, de most nem a sportteljesítménye miatt robbantotta fel az internetet.

Paul Scholes többszörs is kilátogatott már lánya netball-meccseire

Fotó: Instagram/alicia.scholesx

Paul Scholes lánya egy sminkelős videóval robbantott

A Manchester United legendás futballistájának szexi lánya a saját Instagram-oldalán tett közzé egy videót, melyben azt mutatta be, hogy készül fel a következő mérkőzésére. Alicia lenyűgözte a több mint százezer főt számláló követőtáborát, a feltöltött videó alá csak úgy záporoztak a szépségét firtató hozzászólások.

Alicia Scholes a London Pulse csapatával megnyerte a Netball Szuperkupát, 2023-ban pedig a sportág angol válogatottjában is bemutatkozhatott. A The Sun hozzáteszi, hogy a sminkelést tartalmazó videó hátterében fellelhető személy Ayo Odukoya, a 24 éves játékos celeb párja.