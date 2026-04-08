Paulina Gretzky minden idők egyik legjobb jégkorongozójának, Wayne Gretzkynek a lánya, valamint a híres golfsztár, Dustin Johnson felesége. A gyönyörű bombázó leginkább modellkedésből él, a mai trendeknek megfelelően influenszerként is tevékenykedik, de az éneklésbe is belekóstolt már.

A gyönyörű Paulina Gretzky sikeres modell

Paulina Gretzky melltartó nélkül sokkolt

A 2026-os Mastersre készülő golfozó csodaszép neje nemrég Párizsba utazott, a francia fővárosban luxuséttermekben járt és az éjszakai életbe is belecsapott. Barátnőivel jelmezbálban vett részt, öltözéke pedig igencsak kihívóra sikeredett, mély dekoltázsú ruhája alá szokásához híven ezúttal sem vett fel melltartót.

A lenyűgöző szépségű, 37 éves amerikai modell 2012-ben ismerkedett meg a férjével, de csak 2022-ben házasodtak össze,

amikor egy impozáns ceremónia keretében mondták ki az igent a Tennessee állambeli Blackberry Farmon. A párnak két fia van, a kilencéves Tatum és a nyolcéves River.

Paulina Gretzky számos magazin címlapján szerepelt már – például a Flare és a Golf Digest hasábjain –, az Instagramon pedig több mint 1 millió követővel rendelkezik, ahol gyakran enged bepillantást fényűző életstílusába és mutat magáról merész képeket. A csinos modell kisebb szerepeket kapott olyan filmekben, mint a Nagyfiúk 2 és a Fame – Hírnév, zenei téren a 2006-os „Collecting Dust” című dala vált ismertté.

Paulina Gretzky szexi fotóiért megőrülnek a rajongók

Paulina Gretzky és a szexbalesetek

Gretzky már többször is azzal került a címlapokra, hogy szexbaleseteket okozott.

Férjének 2023 februárjában tulajdonképpen egy ilyen eset miatt kellett visszalépnie egy szaúdi tornától.

Eleinte arról szóltak a hírek, hogy Johnson egy edzés során húzódott meg, ám a golfozó később egy interjúban elárulta, hogy az év elejei hátsérülését egy kínos hálószobai együttlét során szerezte, amikor felemelte feleségét.