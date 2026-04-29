Ronnie O’Sullivan 9-4-re is vezetett John Higgins ellen Sheffieldben, végül mégis 13-12-re kikapott, így továbbra is várnia kell a nyolcadik világbajnoki címére. A meccs közben ugyan egyszer elvesztette a fejét, vereség után azonban nem omlott össze, sőt meglepően nyíltan beszélt arról, mi tartja még a sportágban.

Ronnie O’Sullivan magánélete nincs teljesen rendben

A sznúker ötvenéves ikonja lényegében kimondta: a lelkesedés már nem feltétlenül elég, a pénz viszont erős érv. Szaúd-Arábiától Katarról Kínáig és Angliáig minden szervező tudhatja, hogy ha Ronnie O’Sullivant akarja látni, annak ára van. Ha fizetnek, játszik. Ha nem, akkor köszöni szépen, van más dolga is.

A Rakéta vagyona is rakétaként lőtt ki

És valóban van miből válogatnia. A brit sajtó szerint Ronnie O’Sullivan üzleti érdekeltségei összesen több mint 12 millió fontot érhetnek. Fő cége, a Ronnie O’Sullivan Snooker Ltd 8,1 millió fontos tartalékon ül, ebből 3,4 millió font készpénz. Ez olyan tempó, amelyre nemcsak a zöld posztó mellett, hanem a futballpályák világában is felkapnák a fejüket.

Ingatlanos cége, az RMOS Property Ltd további 5 millió fontos vagyont kezel, javarészt befektetési ingatlanokban. Vagyis miközben a világbajnokságon hullámzik a játéka, a pénzügyei annál stabilabbnak tűnnek.

Ronnie O’Sullivan a felesége mellett nyugalomra talált

A magánéletben is úgy tűnik, lezárultak a régi kanyarok. Ronnie O’Sullivan és Laila Rouass hosszú, se veled, se nélküled kapcsolat után 2025-ben újra összejött, sőt összeházasodott. A pár több mint egy évtizede van együtt, közben szakítottak, kibékültek, majd újra egymás mellett kötöttek ki.

Laila Rouass nem csupán „a sznúkerlegenda felesége”: brit színésznő, akit a nézők a Footballers’ Wives, a Holby City, a Primeval és újabban az EastEnders szerepeiből ismerhetnek. Vagyis O’Sullivan nemcsak a bankszámlája, hanem a magánélete miatt is okot adhat az irigységre.

Ronnie O’Sullivan és Laila Rouass 2025 összeházasodott

Ronnie O’Sullivan és Laila Rouass 2025 összeházasodott Fotó: The Mirror

A sznúker kiválóságai nem mind rajonganak érte

A sznúker elitjében azonban nem övezi osztatlan rajongás. Higgins és Neil Robertson is nekiment a Rakétának a régi típusú kréta miatt, amit O’Sullivan még mindig használ. Szerintük a Triangle kréta nyomot hagy az asztalon, zavarja a játékot, és ideje lenne betiltani, aki pedig ezt használja, azt kitiltani a versenyekről