Ronnie O’Sullivan 9-4-re is vezetett John Higgins ellen Sheffieldben, végül mégis 13-12-re kikapott, így továbbra is várnia kell a nyolcadik világbajnoki címére. A meccs közben ugyan egyszer elvesztette a fejét, vereség után azonban nem omlott össze, sőt meglepően nyíltan beszélt arról, mi tartja még a sportágban.
A sznúker ötvenéves ikonja lényegében kimondta: a lelkesedés már nem feltétlenül elég, a pénz viszont erős érv. Szaúd-Arábiától Katarról Kínáig és Angliáig minden szervező tudhatja, hogy ha Ronnie O’Sullivant akarja látni, annak ára van. Ha fizetnek, játszik. Ha nem, akkor köszöni szépen, van más dolga is.
A Rakéta vagyona is rakétaként lőtt ki
És valóban van miből válogatnia. A brit sajtó szerint Ronnie O’Sullivan üzleti érdekeltségei összesen több mint 12 millió fontot érhetnek. Fő cége, a Ronnie O’Sullivan Snooker Ltd 8,1 millió fontos tartalékon ül, ebből 3,4 millió font készpénz. Ez olyan tempó, amelyre nemcsak a zöld posztó mellett, hanem a futballpályák világában is felkapnák a fejüket.
Ingatlanos cége, az RMOS Property Ltd további 5 millió fontos vagyont kezel, javarészt befektetési ingatlanokban. Vagyis miközben a világbajnokságon hullámzik a játéka, a pénzügyei annál stabilabbnak tűnnek.
Ronnie O’Sullivan a felesége mellett nyugalomra talált
A magánéletben is úgy tűnik, lezárultak a régi kanyarok. Ronnie O’Sullivan és Laila Rouass hosszú, se veled, se nélküled kapcsolat után 2025-ben újra összejött, sőt összeházasodott. A pár több mint egy évtizede van együtt, közben szakítottak, kibékültek, majd újra egymás mellett kötöttek ki.
Laila Rouass nem csupán „a sznúkerlegenda felesége”: brit színésznő, akit a nézők a Footballers’ Wives, a Holby City, a Primeval és újabban az EastEnders szerepeiből ismerhetnek. Vagyis O’Sullivan nemcsak a bankszámlája, hanem a magánélete miatt is okot adhat az irigységre.
A sznúker kiválóságai nem mind rajonganak érte
A sznúker elitjében azonban nem övezi osztatlan rajongás. Higgins és Neil Robertson is nekiment a Rakétának a régi típusú kréta miatt, amit O’Sullivan még mindig használ. Szerintük a Triangle kréta nyomot hagy az asztalon, zavarja a játékot, és ideje lenne betiltani, aki pedig ezt használja, azt kitiltani a versenyekről
Higgins azt állította, a mezőny 99 százaléka utálja ezt az eszközt, Robertson pedig nem titkolta: örült, hogy nem O’Sullivan ellen kellett játszania a negyeddöntőben, mert így legalább nem kellett a krétája miatt bosszankodnia.
Ronnie O’Sullivan azonban aligha veszti el ettől az álmát. Ha kedve van, játszik. Ha megfizetik, megjelenik. Ha pedig nem, hazamehet a feleségéhez – és a millióihoz.