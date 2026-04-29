A világ legszexisebb rúdugrója 750 ezres követőtáborral rendelkezik az Instagramon, posztjaival rendszeresen lenyűgözi rajongóit. A Katalóniában született atlétanő a sportág feltörekvő csillagai közé tartozik: tinédzserként megnyerte a spanyol U16-os fedett pályás bajnokságot, majd ezüstérmet szerzett a 2019-es azerbajdzsáni Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Miután tavaly 4,25 méteres új egyéni csúcsot állított fel, Fernández célja az lett, hogy a felnőttek között is a legjobbak közé kerüljön.

A világ legszexisebb rúdugrója, Clara Fernández

A gyönyörű rúdugróért élnek-halnak a rajongók

Online népszerűsége miatt Fernándezt már „az atlétika Paige Spiranac-jának” is nevezik – felemelkedését az amerikai golf-influenszeréhez hasonlítják. Hatalmas Instagram-rajongótábora mellett a 22 éves spanyol bombázó közel 150 ezer követőt gyűjtött a TikTokon is. Közösségi oldalaira feltöltött bejegyzései között rengeteg edzőtermi fotó, világutazásairól és tengerparti kirándulásairól készült kép található – nem is beszélve a versenyekről készített tartalmakról.

Rajongóit előszeretettel „fogadja” lenge öltözékben, forró fotói miatt nem meglepő, hogy ilyen sokan követik.

Fernández számára a sport nem csupán teljesítmény, hanem művészet is: a mozgás szépségét, az erő és kecsesség egyensúlyát látja benne. A fotózás pedig ennek természetes folytatása.

A rúdugrásban minden pillanat számít – az elrugaszkodás, a levegőben töltött másodpercek, az esés.

Nekem mindegyik pillanat egy külön történet” – mondta korábban Fernández, aki a rúdugrás mellett él-hal a triatlonért, így az úszásnak, a hosszútávfutásnak és a kerékpározásnak is a szerelmese.

