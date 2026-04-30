Bár a profi sportolók élete többnyire a monoton munkáról és a kimerítő hajnali kelésekről szól, Senánszky Petra bebizonyította, hogy a stílus és a jókedv a medenceparton is elengedhetetlen. Az úszó jelenleg a Kanári-szigeteken hangol a szezonra, és a legfrissebb bejegyzései alapján nemcsak a kilométereket falja, hanem a vizuális tartalomra is kiemelt figyelmet fordít. A rajongók legnagyobb örömére egy igencsak figyelemfelkeltő, élénksárga citromokkal díszített úszóruhában pózolt, ami centiméterpontosan követte és emelte ki sportosan tökéletes megjelenését.

Senánszky Petra talán végleg búcsút int az uszonyos úszásnak?

Forrás: instagram.com/petra_senanszky/

Senánszky Petra és a spanyolországi fájdalom

A felkészülés helyszíne a Tenerife Top Training, ahol a magyar úszócsapat tagjai egymást hajszolják a jobb eredményekért. Petra azonban humoránál maradt a sűrű program ellenére is: bejegyzésében szellemes szójátékkal utalt arra, hogy Spanyolországban (Spain) bizony néha kijut a fájdalomból (pain) is. Úgy tűnik, a citromos tematika nem véletlen választás, hiszen a bajnoknő szerint ez a titka a ragyogó bőrnek és a golyóálló immunrendszernek is.

„Amikor az élet citrommal kínál... edd meg őket a C-vitamin, az immunerősítés és a ragyogó bőr miatt” – üzente követőinek az Instagramon.

Búcsú az uszonyoktól, irány a sebesség

A látványos képek mellett egy fontos szakmai mérföldkő is megjelent a posztok között. Szomorú szívvel ugyan, de a debreceni kedvenc még egy korábbi posztja szerint elköszönt legendás uszonyaitól, amelyekkel számtalan világrekordot és aranyérmet gyűjtött be pályafutása során. A fókusz most már egyértelműen a klasszikus úszáson és a tiszta sebességen van. A formájára azonban senki nem panaszkodhat: a naplementés háttér előtt készült fotók alapján kijelenthető, hogy a magyar úszósport egyik legszebb versenyzője élete formájában várja a következő kihívásokat.

Savanyú arcok a medencében

A citromos frissesség tehát nemcsak a ruházatán, hanem a hozzáállásán is érződik, ami több mint biztató jel a közelgő versenyek előtt. Reméljük, a tenerifei "sPAIN" meghozza a gyümölcsét, és a medencében is olyan savanyú lesz majd az ellenfelek arca a magyar lány tempójától, mint amilyen édesen festett Petra ebben a citromos szerelésben.