A rendőrség négy cégvezetőt máris házi őrizetbe helyezett. A vádak között szerepel kizsákmányolás, prostitúció elősegítése, kábítószer-kereskedelem és pénzmosás is. A nyomozók mintegy 1,2 millió euró értékű vagyont foglaltak le, de nemcsak a Serie A prostitúciós botránya az ügy, hiszen más sportágak sztárjai is ott lehetnek az érintettek között.

Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

A beszámolók szerint az eseményeken dinitrogén-oxidot (közismertebb nevén nevetőgázt) is fogyasztottak, amely azért népszerű a sportolók körében, mert a doppingvizsgálatok során nem mutatható ki. A nyomozás középpontjában egy kiterjedt rendszer áll: a gyanú szerint a szervezők több mint 100 nőből álló hálózatot működtettek, akiket rendezvényekre közvetítettek ki, ahol fizetős szexuális szolgáltatásokat nyújthattak - írja a Bild.

Az ügyfelek számára úgynevezett „all inclusive” csomagokat kínáltak, amelyek klubpartikat, luxusszállodai tartózkodást és escortszolgáltatásokat is magukban foglaltak.

A szolgáltatásokat kifejezetten vagyonos ügyfeleknek kínálták. A profi futballisták mellett a szórakoztatóipar üzletemberei is a megrendelők között lehettek, sőt lehallgatott beszélgetésekben egy Forma-1-es pilóta neve is felmerült.

