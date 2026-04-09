A kebelcsoda sportriporternő, Emma Louise Jones hatalmas Leeds United-szurkoló hírében áll, de a labdarúgás mellett az extrémebb sportokat is kedveli. A 36 éves szőke szépség a TNT Sports csatornán fog közreműködni a gyorsasági motorversenyek közvetítéseiben, és egy nagy bejelentést is tett.

Jones azt mondta, hogy szeretné kipróbálni azokat a motorokat, amelyek egy másodperc alatt gyorsulnak fel 0-ról 60 mérföld/órára, gyorsabban, mint egy Forma-1-es autó. „Szívesen kipróbálnám, az fantasztikus lenne. De őszintén szólva tényleg szeretném kipróbálni.

Miután láttam a pályát a sajtónapon, nem riadok vissza attól, hogy belevágjak”

– mondta a bevállalós bombázó, akinek a kijelentése után azonnal elkezdtek aggódni a rajongói, mivel féltik a szőke szépség testi épségét.

A Leeds United podcastműsorába is visszatérő Jones korábban azzal került a címlapokra, hogy azt állította, az autóban a hatalmas keblei mindig megnyomták a dudát a szűk hely miatt. Tavaly a követőivel gyűlt meg a baja, sokan zaklatták durva kommentekkel az online térben, de ezt a helyzetet is próbálta frappánsan és kreatívan kezelni.

