Az Eufória sorozat sztárja, Sydney Sweeney idén dobta piacra saját márkája, a SYRN által készített fehérneműkollekciót, amit a kaliforniai Stagecoach saját ma is reklámozott. A darab népszerűsítéséhez a 28 éves amerikai színésznőnek azonban most sikerült egy nagy nevet megszereznie.

Sydney Sweeney merész dekoltázzsal reklámozta saját fehérnemű márkáját

Sydney Sweeney fehérneműjében pózolt a szexi tornásznő

Olivia Dunne, vagy ahogy sokan ismerik, Livvy Dunne még mindig csak 23 éves, de már évek óta az egyik legbefolyásosabb női sportolónak számít, pedig már nem is aktív. Számos sérülés miatt tavaly úgy döntött, visszavonul, azóta pedig még inkább a modellkedés felé fordult, több nagy magazinban is szerepelt, többek között a Sports Illustrated címlapján.

Az LSU Tigers tornásznője nemrég egy fotózással hívta fel magára a figyelmet, amelyben Sydney Sweeney fehérneműit népszerűsítette. A szőke bombázó egy rózsaszín golfkocsi előtt pózolt a szóban forgó fehérneműben, a rajongóknál pedig gyorsan ellepték a kommentszekciót, sokan egyszerűen „lenyűgözőnek” és „tökéletesnek” nevezték a sportolónőt, egyesek pedig reményüket fejezték ki, hogy a jövőben közös képeken is láthatják majd a két szőke hírességet.

Dunne több millió követővel rendelkezik a TikTokon és az Instagramon, együttműködései pedig még aktív pályafutása alatt is messze túlmutattak az egyetemi sport hagyományos keretein. Reklámszerződései révén dollármilliós értékű márkává vált.