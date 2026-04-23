Arina Szabalenka nemcsak a világ legjobb teniszezője, hanem az egyik legdögösebb is. A fehérorosz szépség óriási követőtáborral rendelkezik a közösségi médiában, a rajongóit pedig gyakran elkápráztatja dögös képeivel.

Arina Szabalenka a világ egyik legdögösebb sportolója

A 27 éves teniszcsillag nemrég egy fotózáson vett részt az Esquire magazin számára, a végeredményből pedig ízelítőt adott lelkes rajongóinak.

Arina Szabalenka felrobbantotta az internetet

A világelső teniszező neglizsében és egy áttetsző szoknyában pózolt, amitől megvadultak a rajongói:

„Ez elképesztő!!!!”

„Királynő”

„Annyira gyönyörű.”

„Ikon. Egy legenda.”

Csak hogy néhány kommentet idézzünk a több ezer közül.

Szabalenka egyébként hétfőn megnyerte a Laureus-díjat az év legjobb női sportolója kategóriában, jelenleg pedig a madridi salakpályás tenisztornán szerepel.