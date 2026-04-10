A 24 éves szexi amerikai teniszező, Amanda Anisimova tavaly wimbledoni döntőig menetelt, a fináléban azonban súlyos 6-0, 6-0 arányú vereséget szenvedett a lengyel Iga Swiatektől.
A szexi teniszező villantásától megőrütek a rajongók
Anisimova nem csupán a teniszpályán nyújtott teljesítményével képes lenyűgözni a rajongóit, a csinos sportolónő a közösségi médiában komoly népszerűségnek örvend, közel félmilliós követőtáborát pedig gyakran lepi meg pikáns fotókkal. Legutóbb a tengerpartról jelentkezett be, és olyan „oldalciciket” villantott, amivel megbabonázta a hódolóit. „Olyan jól nézel ki” – írta egy rajongó válaszul az X-en. „Nem ismertem a játékodat” – viccelődött egy másik.
„Nagyon forró”
– tette hozzá egy harmadik.
Anisimova visszavonult, majd visszatért
Anisimova korábban úgy döntött, hogy 2023 májusa és 2024 januárja között szögre akasztja az ütőjét, hogy a mentális egészségére koncentrálhasson. „Szabadidőmben sokféle dolgot szeretek csinálni, hogy kicsit kikapcsolhassak.
Nem vagyok olyan típus, akinek mindig csak a tenisz jár a fejében.
Szeretek egyszerűen csak pihenni és kikapcsolódni, amikor csak tehetem” – szögezte le.
A 24 éves játékos most a salakos szezon kezdetére készül. Anisimova tavaly bejutott a negyedik fordulóba a Roland Garroson, és reméli, hogy idén még messzebbre juthat a GS-tornán.