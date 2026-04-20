A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik 100. mérkőzését játszotta a Premier League-ben, ráadásul az ő gólpasszának is köszönhetően győzött a Liverpool. Az ünneplés helyett azonban Buzsik Borka és a kislánya társaságában töltötte az idejét a magyar játékos.

Szoboszlai Dominik meseszép párja, Buzsik Borka ezúttal nem a mérkőzésről, vagy a szurkolásról posztolt a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában, hanem a családi idillről.

A fotón az látszik, amint a Liverpool magyar sztárja csendes, vidéki környezetben, birkákat néz a naplementében, miközben a kislányát a kezében tartja. A fotós pedig nem más volt, mint Buzsik Borka.

Szoboszlai tehát nem ünnepelte sokáig a városi rangadón aratott sikert, inkább a feleségével és a kislányával töltődött fel.

Ami a meccset illeti, az idény végén távozó Mohamed Szalah szerzet vezetést a Liverpool az Everton otthonában, amelyet a szünetig meg is tartott, majd a fordulás után az Everton gyorsan egyenlített Beto góljával, amikor ráadásul Giorgi Mamardasvili, a Liverpool kapusa megsérült. Végül a tizenegy perces hosszabbítás végén Szoboszlai bal oldali szöglete után Virgil van Dijk fejjel megszerezte a vendégek győztes gólját. Pécsi Ármin a kispadon ült, Kerkez Milos a 86. percben lépett pályára.

Győzelmével a Liverpool megerősítette ötödik, még Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyét a tabellán, előnye hét pont a közvetlen mögötte lévő Chelsea előtt.