Szoboszlai Dominik a sportoló fizetésekkel foglalkozó Capology adatai szerint heti 120 ezer fontos keres a Liverpool együttesénél, éves szinten pedig 7,8 millió fontot, ami magyar pénzbe átszámítva 3,3 milliárd forint.

Szoboszlai Dominik a legjobban kereső magyar sportoló

A 25 éves középpályás ezzel magasan a legjobban kereső magyar sportoló, ha pedig meghosszabbítja a 2028-ban lejáró szerződését a Liverpool csapatával, akkor a bére akár több, mint a duplájára is emelkedhetne.

Boldog vagyok itt, de tudjuk, hogyan működik a futball, és ezt mindenkinek figyelembe kell vennie. Mindig lehet előrelépni, ezért még nem született döntés. Én csak megyek tovább hétről hétre, edzésről edzésre, és a legjobbamat adom a csapatért és a szurkolókért. Majd meglátjuk, mi történik a jövőben. Voltak tárgyalások, de döntés még nem született”

– mondta még januárban Szoboszlai, aki az idei szezonban 12 gólnál és nyolc gólpassznál jár a Liverpool együttesében.

Szoboszlai az idei szezonban a Liverpool legjobb játékosa, a fizetési rangsorban azonban csak a 12. helyen áll. A Blikk azt írja, hogy a Liverpool a jelenlegi juttatásának kétszeresével, évi 13 millió fontos (5,7 milliárd Ft) bérrel marasztalnák Szoboszlai, és egyes hírek szerint már ennek előkészítése az egyik legjobb barátja, az évente 20,8 millió eurót kereső Mohamed Szalah elengedése is.

Szoboszlai Dominik a legjobban kereső, de kik jönnek utána?

A Capology adatai szerint Szoboszlai után az RB Leipzig két játékosa, Willi Orbán és Gulácsi Péter állnak a második helyen az évi 2,7 milliárd forintos fizetésükkel.

Willi ott van nagyon hosszú ideje a klubnál, benne van a korban, nemigen akarna már váltani szerintem. Én úgy érzem, kilencven százalék, hogy a fiam hosszabbítani fog Lipcsében. Ha beszélgetünk, és ez a téma szóba kerül, ő csak mosolyog, hogy hagyjuk

– mondta a Blikknek Orbán Vilmos a fia lehetséges szerződéshosszabbításáról.

Willi Orbán szerződése 2027 nyaráig érvényes a lipcsei csapatnál

A lista negyedik helyen a Liverpoolban futballozó Kerkez Milos áll. A 21 éves balhátvéd közel 1,9 milliárd forintot keres a Mersey-parti klubnál, ezzel megelőzte a török Galatasarayban futballozó Sallai Rolandot, aki évi 1,4 milliárd forintot keres az isztambuli sztárcsapatnál.