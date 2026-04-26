A tenisz világranglista 9. helyén álló Taylor Fritz és Morgan Riddle 2020-ban ismerkedett meg egymással egy randialkalmazáson keresztül. Azóta a sportág egyik legnépszerűbb sztárpárjává váltak. Az Instagramon 499 ezer követővel büszkélkedő influenszer rendszeresen feltűnt a tenisztornák lelátóin, és gyakran videókon keresztül mutatta be, milyen az élet a kulisszák mögött a profi tenisz világában. Mondani sem kell, ezeknek hatalmas volt a népszerűségük a rajongók körében, Riddle pedig különböző szerződéseknek köszönhetően több pénzt keresett, mint Fritz a januári Australian Openen.

A teniszvilág álompárja végleg különvált?

Néhány hete olyan pletykák kaptak szárnyra, hogy az álompár szakított. A 28 éves nő erre úgy reagált, hogy egy szakításukkal kapcsolatos cikk alá kommentben megjelölte a párját, majd ironikusan azt kérdezte: „Te tudtál erről?".

A találgatások aztán most ismét felerősödtek, miután a York Times által a „tenisz leghíresebb barátnőjének" nevezett Riddle egy rejtélyes bejegyzést tett közzé az Instagamon. A New York-ból posztolt képek között több olyan utalás is volt, amely szerint a sztárpár kapcsolata véget ért. Az egyik fotón például egy „a világ legjobb exbarátnője” feliratú pólóban pózolt, míg egy másikon költözéshez használt dobozok láthatók, de egy sírós szelfi is szerepelt a sorozatban.

A kommentelők között többen is támogatásukról biztosították az influenszert, és azt írták, hiányozni fog a tenisztornákról. Egyes beszámolók szerint Riddle döntött úgy, hogy hat év után kilép a kapcsolatból. A szakítást azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg hivatalosan.