A mérkőzés a magyar szurkolók számára is tartogatott érdekességet: Tóth Alex ezúttal a kispadról kezdte a találkozót, de a 85. percben csereként pályára lépett, így február vége után ismét tétmérkőzésen kapott lehetőséget csapatában.

Magyar Mira, a futballista Tóth Alex kedvese

Tóth Alex nem volt egyedül?

A pályán elért Arsenal elleni siker mellett a lelátón is akadt figyelemre méltó történet.

A játékos barátnője, Mira a helyszínen tekintette meg az összecsapást, ráadásul ezúttal idegenbe is elkísérte párját

– szúrta ki a Metropol. Korábban csak a Bournemouth hazai mérkőzésein szurkolt neki.

Úgy tűnik, jól döntött: a különleges hangulatú találkozón az első sorokból buzdította szerelmét.

Tóth Alex és szerelme, Magyar Mira együtt ünnepeltek

A lefújás után a boldogság sem maradt el: Mira egy közös fotót is megosztott a közösségi oldalán Tóth Alex társaságában, amelyen láthatóan büszkén ünnepli párja és csapata fontos győzelmét.