A hétvége egyik legnagyobb meglepetését hozta az Arsenal-Bournemouth összecsapás, amelyen a vendégek 2-1-es győzelmet arattak Londonban, és immár 12 bajnoki találkozó óta veretlenek az angol élvonalban. A Premier League-meccsen szerepet kapott a Bournemouth magyar válogatott focistája, Tóth Alex is, akinek ott volt a lelátón a legnagyobb szurkolója is.

A mérkőzés a magyar szurkolók számára is tartogatott érdekességet: Tóth Alex ezúttal a kispadról kezdte a találkozót, de a 85. percben csereként pályára lépett, így február vége után ismét tétmérkőzésen kapott lehetőséget csapatában.

Magyar Mira, a futballista Tóth Alex kedvese
 Magyar Mira, a futballista Tóth Alex kedvese
Fotó: instagram.com/_miramagyar/

Tóth Alex nem volt egyedül?

A pályán elért Arsenal elleni siker mellett a lelátón is akadt figyelemre méltó történet. 

A játékos barátnője, Mira a helyszínen tekintette meg az összecsapást, ráadásul ezúttal idegenbe is elkísérte párját

 – szúrta ki a Metropol. Korábban csak a Bournemouth hazai mérkőzésein szurkolt neki.

Úgy tűnik, jól döntött: a különleges hangulatú találkozón az első sorokból buzdította szerelmét.

Tóth Alex és szerelme, Magyar Mira együtt ünnepeltek 
Fotó: instagram.com/_miramagyar/

A lefújás után a boldogság sem maradt el: Mira egy közös fotót is megosztott a közösségi oldalán Tóth Alex társaságában, amelyen láthatóan büszkén ünnepli párja és csapata fontos győzelmét.

Tóth Alex egymaga jobb értékelést kapott, mint a bajnoki címre hajtó Arsenal teljes csapata
Az Arsenalt alaposan meglepte Tóth Alex klubja

 

 

