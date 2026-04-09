95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Pályafutása talán legfontosabb párharca előtt áll Varga Barnabás a Rayo Vallecano ellen. Az AEK Athén magyar válogatott csatára a mai első meccsen már az elődöntőbe jutásért küzdhet a spanyol csapat ellen az európai porondon, a Konferencia-ligában. Eközben Varga Barnabás menyasszonya, Skrapits Luara megmutatta, hogyan élvezik az életet Athénban.

Varga Barnabás pályafutása egyik legnagyobb sikerét érheti el, ha az AEK Athén színeiben sikerrel veszi a Rayo Vallecano elleni negyeddöntőt a Konferencia-ligában, hiszen ezzel bejutna az elődöntőbe az európai porondon. A párharc első meccsét ma 18.45-kor rendezik a spanyol csapat otthonában, és vélhetően Varga is ott lehet a kezdőben, miután az elmúlt hétvégén már újra játszott a korábbi bokasérülése után, ami miatt ki kellett hagynia a magyar válogatott márciusi mérkőzéseit.

Fotó: Facebook / Skrapits Laura

Miközben Varga Barnabás élete egyik legfontosabb meccsére készül, a menyasszonya, Skrapits Laura a közösségi oldalán osztotta meg, hogyan élvezik az életet Athénban, mióta januárban az AEK-hez igazolt a Fradi korábbi gólvágója.

Skrapits Laura a Vas vármegyei Szentpéterfáról származik, akárcsak Varga Barnabás, és a kis határ menti faluból most együtt jutottak el Görögországba. Ha már ott vannak, igyekeznek élvezni az életet. Erről osztott meg fotókat Varga Barnabás menyasszonya.

Az athéni képeken hatalmas rózsacsokor, tengerparti ebéd, és a gyönyörű Égei-tenger is többször feltűnik. A posztnak az „apró pillanatok mostanában” címet adta Laura.

 

