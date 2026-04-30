A svéd válogatott Viktor Gyökeres tavaly nyáron vetett véget a kapcsolatnak, amikor mindent annak rendelt alá, hogy a Sporting Lisszabontól az Arsenalhoz igazolhasson. Döntése hátterében az állt, hogy nem akarta, hogy bármi Portugáliához kösse, miközben a klubváltásán dolgozott.

Viktor Gyökeres az Arsenal miatt dobta a barátnőjét

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Viktor Gyökeres megint együtt van az exbarátnőjével?

Most azonban úgy tűnik, hogy a magyar származású csatár magánélete rendeződött. A beszámolók szerint a pár újra egymásra talált, nemrég együtt is látták őket egy lisszaboni étteremben. A kibékülésre már korábban is utaltak jelek: Aguiar például megjelent egy Arsenal-meccsen, és a közösségi médiában mutatott aktivitása is arra engedett következtetni, hogy ismét közel kerültek egymáshoz.

A kapcsolatuk korábban nehéz időszakon ment keresztül, főként az átigazolás miatt, amely jelentős változásokat hozott Gyökeres életében és karrierjében. Most viszont úgy tűnik, hogy mind a pályán, mind a magánéletben jobb helyzetbe került az Atlético Madrid elleni BL-elődöntőben is eredményes támadó.

Ines Aguiar nemcsak azért került reflektorfénybe, mert Viktor Gyökeres párja, a 27 éves portugál bombázó színésznőként és modellként tett szert ismertségre és népszerűségre.

Többszázezres követőtáborát gyakran kényezteti szexi fotókkal az interneten, sokszor jelenik meg divateseményeken, de többször feltűnt már különféle szappanoperákban is.