Vindics-Tóth Lili Anna egyre népszerűbb a közösség oldalakon, az Instagramon már több mint hatezer követője van. Ez nem is meglepő, rendre elkényezteti egy-egy izgalmas poszttal a rajongóit.

A 27 éves klasszis egy különleges fotózáson vett részt, amelyről több fotót is megosztott a követőivel.

Valami más. Jó móka volt ezeket a fotózásokat csinálni. De mindenképpen futóruhában érzem magam a legjobban"

– írta az atlétanő.

Ami a pályafutását illeti, Vindics-Tóth Lili Anna akadályfutóként aratta első sikereit, majd 5000 és 10000 méterre váltott. Tavaly szeptemberben lefutotta első félmaratonját, bő egy hónappal később pedig teljesítette karrierje első maratoni versenyét, méghozzá 2:28:15 órás remek eredménnyel, amivel minden idők második leggyorsabb magyar női maratonistájává vált. A 27 éves atlétanő tavaly novemberben fontos bejelentést tett, miszerint a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola sportolójaként folytatja a pályafutását.