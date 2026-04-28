Vitális Milán fontos gólt szerzett a múlt hét végén, csapata az ETO továbbra is jó úton halad, hogy letaszítsa a trónról a Fradit, azonban Vitális számára azonban nemcsak a futballpályán alakulnak jól a dolgok: felesége, Szabó Gréta mindenben mellette áll.

Fotó: instagram.com/gretivitalis/

Ki Vitális Milán csodaszép felesége?

A Győr játékosa tavaly nyáron házasodott össze szerelmével, és korábban is hangsúlyozta, hogy

ezt élete egyik legjobb döntésének tartja. A szertartás után ugyan rövidre sikerült az ünneplés, hiszen hamarosan már a válogatott edzőtáborában kellett jelentkeznie Telkiben

– ez egyben az első meghívója is volt a nemzeti csapathoz.

A futballista szerint a háttérben álló támogatás kulcsfontosságú a teljesítményéhez – írja a Metropol. Mint fogalmazott:

Neki köszönhetem a legtöbbet és azt, hogy ott vagyok, ahol.”

Vitális elmondása szerint felesége minden helyzetben mellette áll, és akárhová is sodorja a pályafutása, biztos abban, hogy Gréta követni fogja őt.