Nagy port kavart a nemzetközi sajtóban Thomas Tuchel szövetségi kapitány angol válogatott kerete a 2026-os foci-vb-re. A német szakember olyan sztárokat hagyott otthon, mint Trent Alexander Arnold, Cole Palmer vagy éppen Harry Maguire. A szurkolók háborogtak, míg a szakértők a fejüket fogták, ugyanakkor Tuchel személyéről köztudott, hogy nem fél meghozni a legnehezebb döntéseket. −
Ugyanakkor bekerült az angol keretbe Reece James, Eberechi Eze, Kobbie Mainoo, Ollie Watkins, Jude Bellingham, John Stones és Dean Henderson is, akiket minden bizonnyal a gyönyörű párjaik is elkísérnek a júniusban kezdődő világeseményre.
Szexi angol válogatott szurkolók a lelátón
A The Sun kiemeli, hogy a játékosok mellett a feleségek/barátnők is kiveszik a részüket az Egyesült Államokban, a rivaldafényt pedig minden bizonnyal vonzani fogják magukra. Korábban Victoria Beckhamről is került már ki szurkolói fotó, most azonban másokra számítanak az angol válogatott futballisták.
Reece James, a Chelsea jobbhátvédje már hat éve randizik Mia McClenaghannel, aki modellként szerzett jogi diplomát.
Eberechi Eze kedvese ápolónőként dolgozik. A páros még az iskolában ismerkedett meg egymással, majd 2022-ben összeházasodtak. Az Arsenal támadójának felesége, Naima kerüli a közösségi médiát, az eljegyzés pedig még a koronavírus idejében történt, maszkban.
Ollie Watkins, az Aston Villa támadója egy hihetetlenül dögös lakberendező szívét lopta el, akinek kezét 2024-ben, a Como-i tónál kérte meg. Elli Watkins rendszeresen posztolt a 80 ezer követővel rendelkező Instagram-oldalára,
legtöbbször az utazásairól, családjáról posztol, de a bikinis képektől sem riad vissza.
Jude Bellingham kebelcsoda barátnője, Ashlyn Castro is minden bizonnyal ott lesz a foci-vb-n, hogy élőben is szurkolhasson a Real Madrid egyik legnagyobb sztárjának. A 28 éves modell korábban Michal B. Jordannel is járt, ám 2025-ben nyilvánosságra hozták kapcsolatukat Bellinghammel.
A legfigyelmesebb, legjószívűbb, legszorgalmasabb és leghihetetlenebb ember”
− írta ki korábban Castro.
John Stones és Dean Henderson is meghívást kapott a keretbe
A Macnhester City védője, Olivia tavaly Ibizán mondta ki a boldogító igent focista sztárjának, akinek külön motivációt adhat, hogy házassági évfordulójuk éppen a vb-döntős másnapján lesz. Mindkettőjüknek van gyereke a korábbi kapcsolataikból, első közös gyermekük 2023-ban született.
Dean Henderson nehéz éveken van túl, hiszen 2024-ben elhunyt az édesapja, később pedig közeli barátja, George Baldock is. Ezekben a nehéz időkben nyújtott neki lelki támogatást, Millie Henderson, akivel 2022-ben házasodott össze.
Anglia 2026-os világbajnoki kerete:
- kapusok:Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- védők:Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle)
- középpályások:Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal)
- támadók:Harry Kane (Bayern München), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal)
A 48 csapatos világbajnokságnak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, a torna június 11-től július 19-ig tart majd. A torna egyik nagy esélyesének tartott Háromoroszlánosok az első csoportmeccsüket június 17-én játsszák Horvátország ellen, majd 23-án Ghána, 27-én pedig Panama ellen lépnek először pályára.
