Nagy port kavart a nemzetközi sajtóban Thomas Tuchel szövetségi kapitány angol válogatott kerete a 2026-os foci-vb-re. A német szakember olyan sztárokat hagyott otthon, mint Trent Alexander Arnold, Cole Palmer vagy éppen Harry Maguire. A szurkolók háborogtak, míg a szakértők a fejüket fogták, ugyanakkor Tuchel személyéről köztudott, hogy nem fél meghozni a legnehezebb döntéseket. −

Ugyanakkor bekerült az angol keretbe Reece James, Eberechi Eze, Kobbie Mainoo, Ollie Watkins, Jude Bellingham, John Stones és Dean Henderson is, akiket minden bizonnyal a gyönyörű párjaik is elkísérnek a júniusban kezdődő világeseményre.

A The Sun kiemeli, hogy a játékosok mellett a feleségek/barátnők is kiveszik a részüket az Egyesült Államokban, a rivaldafényt pedig minden bizonnyal vonzani fogják magukra. Korábban Victoria Beckhamről is került már ki szurkolói fotó, most azonban másokra számítanak az angol válogatott futballisták.

Reece James, a Chelsea jobbhátvédje már hat éve randizik Mia McClenaghannel, aki modellként szerzett jogi diplomát.

Eberechi Eze kedvese ápolónőként dolgozik. A páros még az iskolában ismerkedett meg egymással, majd 2022-ben összeházasodtak. Az Arsenal támadójának felesége, Naima kerüli a közösségi médiát, az eljegyzés pedig még a koronavírus idejében történt, maszkban.

Ollie Watkins, az Aston Villa támadója egy hihetetlenül dögös lakberendező szívét lopta el, akinek kezét 2024-ben, a Como-i tónál kérte meg. Elli Watkins rendszeresen posztolt a 80 ezer követővel rendelkező Instagram-oldalára,

legtöbbször az utazásairól, családjáról posztol, de a bikinis képektől sem riad vissza.

Jude Bellingham kebelcsoda barátnője, Ashlyn Castro is minden bizonnyal ott lesz a foci-vb-n, hogy élőben is szurkolhasson a Real Madrid egyik legnagyobb sztárjának. A 28 éves modell korábban Michal B. Jordannel is járt, ám 2025-ben nyilvánosságra hozták kapcsolatukat Bellinghammel.

A legfigyelmesebb, legjószívűbb, legszorgalmasabb és leghihetetlenebb ember”

− írta ki korábban Castro.