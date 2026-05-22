Sokkoló

Már biztos: pusztító természeti jelenség fog lecsapni a népszerű üdülőhelyre

Újabb balhéba keveredett az angol futball egyik legismertebb fenegyereke. Jack Grealish ismét a brit bulvárlapok címlapjaira került, miután az angol válogatott kapusával, Jordan Pickforddal együtt egy manchesteri sztriptízbárból távozott a hajnali órákban egy alaposan átmulatott éjszaka után.

A beszámolók szerint az Everton angol válogatott játékosai egy közös vacsorával indították az estét Manchester egyik ismert éttermében, majd többen továbbindultak a belvárosi Whiskey Down nevű sztriptízbárba. Jack Grealish este fél tizenkettő körül érkezett a klubba, és csaknem öt órával később, hajnali 4:45-kor hagyta el az épületet. Jordan Pickford valamivel korábban távozott, és a társaságban ott volt még a liverpooli csapat középpályása, James Garner is.

Az angol válogatott sztárjai, Jack Grealish és Jordan Pickford alaposan felöntöttek a garatra
Fotó: FRANK AUGSTEIN / POOL

Az angol válogatott sztárjai részegen buliztak?

A helyszínen készült fotók és felvételek alapján a játékosok szemmel láthatóan fáradt és nem túl józan állapotban fejezték be az estét. 

A brit sajtó szerint a klub egyik alkalmazottja azt állította, hogy a futballisták több ezer fontot költöttek az este során.

Az eset különösen azért keltett nagy visszhangot Angliában, mert Grealish az elmúlt hónapokban többször is a pályán kívüli életmódja miatt került reflektorfénybe. Nemrég például egy manchesteri tetőteraszos bárban fotózták le, amint elaludt az asztalnál egy délutáni italozás után. A képek gyorsan bejárták a közösségi médiát, és újraindították a játékos profi hozzáállásával kapcsolatos vitát.

A 30 éves középpályás jelenleg sérülésből lábadozik, emiatt az idény jelentős részét kihagyta, és a nyári világbajnokságon sem számol vele Thomas Tuchel szövetségi kapitány

az angol válogatott keretében. Ennek ellenére az Everton vezetősége továbbra is érdeklődik a Manchester City BL-győztes sztárjának végleges megszerzése iránt.

Manchester City's English midfielder Kalvin Phillips (C) pours alcohol in the mouth of Manchester City's English midfielder Jack Grealish (L) as they celebrate on stage following an open-top bus victory parade for their European Cup, FA Cup and Premier League victories, in Manchester, northern England on June 12, 2023. Manchester City tasted Champions League glory at last on Saturday as a second-half Rodri strike gave the favourites a 1-0 victory over Inter Milan in a tense final, allowing Pep Guardiola's side to complete a remarkable treble. Having already claimed a fifth Premier League title in six seasons, and added the FA Cup, City are the first English club to win such a treble since Manchester United in 1999. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Jack Grealish a Manchester City 2023-as BL-győzelmét is alaposan megünnepelte
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Miközben Grealish jövője körül továbbra is sok a kérdőjel, Pickford helyzete jóval stabilabbnak tűnik. Az angol válogatott kapusa várhatóan továbbra is első számú választás marad a nemzeti csapatban, a nyári világbajnokságon minden bizonnyal vele kezdődik majd az angolok összeállítása.

