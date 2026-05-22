A beszámolók szerint az Everton angol válogatott játékosai egy közös vacsorával indították az estét Manchester egyik ismert éttermében, majd többen továbbindultak a belvárosi Whiskey Down nevű sztriptízbárba. Jack Grealish este fél tizenkettő körül érkezett a klubba, és csaknem öt órával később, hajnali 4:45-kor hagyta el az épületet. Jordan Pickford valamivel korábban távozott, és a társaságban ott volt még a liverpooli csapat középpályása, James Garner is.

A helyszínen készült fotók és felvételek alapján a játékosok szemmel láthatóan fáradt és nem túl józan állapotban fejezték be az estét.

A brit sajtó szerint a klub egyik alkalmazottja azt állította, hogy a futballisták több ezer fontot költöttek az este során.

Az eset különösen azért keltett nagy visszhangot Angliában, mert Grealish az elmúlt hónapokban többször is a pályán kívüli életmódja miatt került reflektorfénybe. Nemrég például egy manchesteri tetőteraszos bárban fotózták le, amint elaludt az asztalnál egy délutáni italozás után. A képek gyorsan bejárták a közösségi médiát, és újraindították a játékos profi hozzáállásával kapcsolatos vitát.

A 30 éves középpályás jelenleg sérülésből lábadozik, emiatt az idény jelentős részét kihagyta, és a nyári világbajnokságon sem számol vele Thomas Tuchel szövetségi kapitány

az angol válogatott keretében. Ennek ellenére az Everton vezetősége továbbra is érdeklődik a Manchester City BL-győztes sztárjának végleges megszerzése iránt.

Miközben Grealish jövője körül továbbra is sok a kérdőjel, Pickford helyzete jóval stabilabbnak tűnik. Az angol válogatott kapusa várhatóan továbbra is első számú választás marad a nemzeti csapatban, a nyári világbajnokságon minden bizonnyal vele kezdődik majd az angolok összeállítása.