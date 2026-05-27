Az Arsenal 28 éves védője, Ben White az idei Bajnokok Ligája szezonban 11 mérkőzésen jutott szóhoz, ám nemrég súlyos térdsérülést szenvedett, így a PSG elleni budapesti fináléról lemarad.

Az Arsenal sztárja, Ben White lemarad a budapesti BL-döntőről

Az Arsenal sztárját a szexi felesége vigasztalhatja

A Puskás Arénában esedékes BL-döntőben ugyan nem léphet pályára Ben White, de a csapatot elkísérheti csinos feleségével együtt a magyar fővárosba. Az angol válogatott játékos és kedvese, Milly 2022-ben vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat, miután közös fotókat osztottak meg a közösségi médiában. Az Arsenal védője ezek után nem sokáig vesztegette az időt: egy luxusnyaralás során megkérte párja kezét, és végül 2023-ban össze is házasodtak.

A boldog pár az eljegyzésükről készült fotókat is megosztotta az interneten, köztük egy képet az egymáshoz illő „I love you” feliratú csuklótetoválásukról. Az esküvő után nem telt el sok idő, White-éknak máris gyermekük született – a szerelmesek kisfia tavaly júniusban látta meg a napvilágot.

Ben White felesége – leánykori nevén Milly Adams – Hertfordshire-ben született Angliában, és a Nottingham Trent University hallgatója volt, ahol 2019-ben végzett. Manapság modellként és influenszerként tevékenykedik, melynek köszönhetően jelentős követőtáborral rendelkezik az Instagramon.