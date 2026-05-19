A találkozó hajrájában az Arsenal ecuadori hátvédje, Piero Hincapié csereként állt be, miközben Mikel Arteta csapata igyekezett megőrizni szűk előnyét a már kiesett Burnley ellen.

Pucér fenékkel csúszott végig a gyepen az Arsenal focistája, Piero Hincapié

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Mi történt az Arsenal focistájával?

Hincapié az oldalvonal közelében harcolt a labdáért Axel Tuanzebe ellen, amikor elvesztette az egyensúlyát és a földre került.

A peches jelenet ezután következett: Tuanzebe próbálta kikerülni ellenfelét, ám véletlenül rálépett Hincapié nadrágjára. A védő tovább csúszott a füvön, a rövidnadrág viszont a burnleyi játékos stoplija alatt maradt, így az Arsenal focistájának hátsója teljesen kilátszott az Emirates Stadion közönsége előtt – és természetesen a kamerák sem mulasztották el a pillanatot.

O jogo ainda não acabou, mas o Tuanzebe quis ajudar o Hincapié a preparar-se para o banho 🩳#DAZNPremier pic.twitter.com/XZegkK5L1C — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 18, 2026

Hincapié gyorsan megpróbálta rendezni a szerelését, majd némi zavart mosollyal folytatta a játékot, de az internetet pillanatok alatt ellepték a kínos jelenetről készült videók.

Az Arsenal számára azonban végül jól alakult az este. A londoniak Kai Havertz első félidő végén szerzett fejes góljával 1-0-ra legyőzték a Burnleyt, és újabb nagy lépést tettek a Premier League bajnoki címéért.

A bajnoki versenyfutás így tovább éleződött, miközben a címvédő Manchester City óriási nyomás alá került a hajrában.