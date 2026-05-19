Ilyet sem gyakran látni. Kínos és egyben vicces jelenet játszódott le az Arsenal-Burnley (1-0) PL-összecsapáson: az ágyúsok védője, Piero Hincapié élő adásban került rendkívül kellemetlen helyzetbe, amikor egy szerelési kísérlet után szó szerint lecsúszott róla a nadrág.

A találkozó hajrájában az Arsenal ecuadori hátvédje,  Piero Hincapié csereként állt be, miközben Mikel Arteta csapata igyekezett megőrizni szűk előnyét a már kiesett Burnley ellen.

Pucér fenékkel csúszott végig a gyepen az Arsenal focistája, Piero Hincapié
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Mi történt az Arsenal focistájával?

Hincapié az oldalvonal közelében harcolt a labdáért Axel Tuanzebe ellen, amikor elvesztette az egyensúlyát és a földre került.

A peches jelenet ezután következett: Tuanzebe próbálta kikerülni ellenfelét, ám véletlenül rálépett Hincapié nadrágjára. A védő tovább csúszott a füvön, a rövidnadrág viszont a burnleyi játékos stoplija alatt maradt, így az Arsenal focistájának hátsója teljesen kilátszott az Emirates Stadion közönsége előtt – és természetesen a kamerák sem mulasztották el a pillanatot.

Hincapié gyorsan megpróbálta rendezni a szerelését, majd némi zavart mosollyal folytatta a játékot, de az internetet pillanatok alatt ellepték a kínos jelenetről készült videók.

Az Arsenal számára azonban végül jól alakult az este. A londoniak Kai Havertz első félidő végén szerzett fejes góljával 1-0-ra legyőzték a Burnleyt, és újabb nagy lépést tettek a Premier League bajnoki címéért.

A bajnoki versenyfutás így tovább éleződött, miközben a címvédő Manchester City óriási nyomás alá került a hajrában.

@emirates_elite2

Piero Hincapie feel relaxed even when the pants were down.

♬ original sound - Kaija e40
