Lennart Karl számára szenzációsan alakult az idei szezon, hiszen a bajnoki cím mellett a Német Kupát is elhódította a Bayern München labdarúgócsapatával, ráadásul több rekordot is megdöntött, többek között a klub történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában.

Lennart Karl és barátnője, Zoe Käppele együtt ünnepelték a Bayern München bajnoki címét

Az ellenfél mezében készül a foci-vb-re a Bayern München csiszolatlan gyémántja

A fiatal támadó középpályás néhány nap múlva már az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő nyári labdarúgó-világbajnokságon szerepelhet, miután Julian Nagelsmann szövetségi kapitány behívta a német válogatott 26 fős keretébe. Karlt előzetesen nem feltétlenül várták a keretbe, mivel csak az előző válogatott szünetben debütált a nemzeti csapatban.

Karl a Stuttgart elleni Német Kupa-döntő után három nap pihenőt kapott a Bayern Münchentől, amit barátnőjével, Zoé Käppelével töltött. A pár nagyjából egy hónapja hozta nyilvánosságra a kapcsolatot, amikor a 18 éves középpályás és a négy évvel idősebb modell együtt ült a lelátón a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágóján az Allianz Arénában. Azóta szinte folyamatosan a figyelem középpontjában vannak, most pedig egy közös fotó miatt kerültek a német bulvárlapok címlapjaira.



Käppele Instagram-sztoriban osztott meg egy képet, amelyen a Bayern fiatal játékosa összefont karokkal pózolt egy rózsaszín sportmezben, míg barátnője hasvillantó topban kápráztatta el a rajongóit. A kép első sorban azért keltett feltűnést, mert ugyan Karl a kezével kitakarja a címert, de így egyértelműen látszik, hogy a francia válogatott kapusmezében feszít. Bár kissé furcsa, miért az egyik legnagyobb rivális szerelését viselte a Bayern tehetsége, de a német lapok nem csináltak ebből túl nagy felhajtást, szerintük csak arról lehetett szó, hogy Karlnek tetszett a színösszeállítás, és nem arról, hogy provokálni akart volna a vb előtt.

Ki az a Zoé Käppele?

Lennart Karl barátnője, a német influenszer és TikTok-sztár Zoé Käppele hatalmas népszerűségnek örvend Németországban. A 22 éves szőke szépségnek több mint 520 ezer követője van a TikTokon, ahol a videói átlagosan közel 30 millió kedvelést kapnak. A tartalmai jobbára a divattal és az egészséges életmóddal kapcsolatosak, ám a bulvárlapoknak ugyancsak beszédtémát szolgáltatott, hogy Käppele valószínűleg a Bayern ősi riválisának szurkolója – legalábbis a közelmúltban a Dortmund mezét viselte az egyik videójában.